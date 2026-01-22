美 상무 "석탄 많이 쓰자"…다보스 만찬장에 야유·보이콧

라가르드 ECB 총재 등 자리 박차고 나가…만찬 주최 블랙록 회장 '진땀'

미국 정부의 화석연료 선호를 둘러싼 갈등이 세계경제포럼(WEF) 연차총회에서도 돌출한 것으로 전해졌다.



21일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 전날 연설은 야유와 보이콧으로 얼룩졌다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 로이터연합뉴스

러트닉 장관은 스위스 다보스에서 열린 총회 만찬의 연사로 나서 재생에너지 대신 석탄을 에너지원으로 쓰는 데 집중해야 한다고 주장했다.



그는 유럽을 비방하기도 했다. 유럽연합(EU)은 기후변화 대응을 위해 석탄, 석유 같은 화석연료 사용의 단계적 퇴출을 추진하고 있다.



러트닉 장관의 이 같은 발언 중에 만찬장 내에서는 항의와 야유가 광범위하게 터져 나온 것으로 전해졌다.



크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재를 비롯해 연설 도중에 자리를 박차고 나간 이들도 목격됐다.



WEF의 임시 공동의장으로서 만찬을 주최한 래리 핑크 블랙록 회장은 청중을 진정시키려고 진땀을 뺀 것으로 전해진다.



이날 러트닉 장관의 연설은 도널드 트럼프 미국 대통령의 신조를 되풀이한 것이다.



러트닉 장관은 앞서 FT 기고문에 "현재 상황을 지지하러 다보스에 가지 않을 것"이라며 "현상에 정면으로 맞설 것"이라고 썼다.



그는 "우리가 다보스에 온 이유는 분명하다"며 "트럼프 대통령과 함께 자본주의에 새 임자가 등장했다"고 주장했다.



트럼프 대통령은 자국 석유산업 발전을 저해하는 각종 기후변화 규제를 철회하고 국제사회에도 같은 정책 기조를 강요하고 있다.



그는 기후변화 대응 최전선에 있는 유엔 기후변화협약(UNFCCC)과 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)에서 최근 탈퇴를 선언했다.



트럼프 행정부는 러트닉 장관의 연설에서 노출된 갈등을 미국 내부의 정쟁으로 틀 지우려는 듯한 입장을 취했다.



미국 상무부는 만찬장에서 야유를 보낸 인물이 미국의 야당인 민주당 소속 앨 고어 전 미국 부통령밖에 없었다고 주장했다.



고어 전 부통령은 기후변화의 위험성을 세계에 알리고 기후 행동을 세계적 정치·사회 의제로 끌어올려 노벨평화상을 받은 인물이다.



그는 상무부 주장에 대해 "나는 앉아서 연설을 끝까지 들었고 어떤 방식으로도 방해하지 않았다"며 "연설이 끝나자 내 생각을 답변했고 다른 이들도 다수 그렇게 했다"고 반박했다.

<연합>