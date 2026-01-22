법무부 검찰국장에 이응철… ‘대장동 성명’ 일부 검사장 법무연수원행

법무부가 27일자로 검찰 고위간부(대검검사급) 검사 32명에 대한 신규 보임 및 전보 인사를 단행했다. 대장동 항소 포기 당시 성명을 낸 검사장 일부는 법무연수원으로 발령됐다.

사진=뉴시스

법무부는 22일 “검찰청의 공소청 전환 등 검찰개혁 과제를 안정적으로 추진하고, 검찰 본연의 업무에 매진할 수 있도록 새로운 진용을 구축하기 위한 것”이라며 검찰 고위간부 인사를 발표했다.

법무부 검찰국장은 이응철 춘천지검장이, 대검찰청 기획조정부장은 박규형 대전고검 차장검사가 각각 맡는다. 성상헌 법무부 검찰국장은 서울남부지검장으로, 차순길 대검 기획조정부장은 서울북부지검장으로 임명됐다. 정교 유착 의혹을 수사하는 검·경 특별수사본부 본부장을 맡고 있는 김태훈 서울남부지검장은 대전고검장으로 승진했다.

좌천성 인사로 분류되는 법무연수원 연구위원에는 장동철 대검 형사부장, 박현준 서울북부지검장, 박영빈 인천지검장, 김형석 대검 마약·조직범죄부장, 최영아 대검 과학수사부장, 유도윤 울산지검장, 정수진 제주지검장 등 7명이 가게 됐다. 이 중 박현준·박영빈·유도윤·정수진 검사장은 지난해 11월 ‘대장동 항소 포기’ 사태 당시 이에 대한 설명을 요구하는 입장문에 이름을 올렸다.

검찰의 인사와 예산을 총괄하는 법무부 신임 검찰국장에 이응철 춘천지검장(왼쪽부터), 법무부 기획조정실장에 차범준 대검 공판송무부장, 대검찰청 기획조정부장에 박규형 대구고검 차장검사가 임명됐다고 법무부가 22일 검찰 고위 간부 인사를 발표했다. 연합뉴스

신임 검사장은 총 7명이다. 박진성 서울남부지검 2차장이 법무연수원 기획부장으로 승진했다. 홍완희 대구지검 부부장검사(국무조정실 파견), 안성희 서울동부지검 차장검사, 장혜영 서울중앙지검 2차장검사는 각각 대검 마약·조직범죄부장, 공판송무부장, 과학수사부장으로 영전했다. 정광수 대전지검 서산지청장, 조아라 법무부 법무심의관은 각각 대전고검 차장검사와 대구고검 차장검사에 보임했다. 이정렬 인천지검 1차장검사는 전주지검장으로 승진 임명됐다.

법무부는 차·부장검사와 평검사 인사도 내달 둘째주까지 끝마친다는 방침이다.