靑, 코스피 5,000 돌파에 "특별한 입장 없어…담담하다"

청와대는 22일 코스피가 사상 처음 5,000선을 돌파한 데 대해 "특별한 입장은 없다"며 차분히 반응했다.



강유정 대변인은 이날 브리핑에서 코스피 5,000 돌파와 관련한 이재명 대통령의 언급이 있었는지를 묻는 말에 이같이 답하고 "그냥 담담한 입장"이라고 설명했다.



이날 코스피는 상승으로 출발해 사상 최초로 장중 5,000선을 넘어섰다. 이 대통령은 지난 대선 당시 '코스피 5,000시대 개막'을 주요 공약으로 내건 바 있다.

<연합>