전민기 "김대호 소개팅서 첫 애프터 신청…10년 간 답장 없어"

방송인 전민기가 방송인 김대호가 첫 소개팅에서 상대에게 10년 동안 답장을 못 받았다고 말했다.

그는 지난 21일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연했다.

전민기는 "제가 점보러 가면 촉이나 예지몽이 잘 맞는다더라"라며 "어릴 때 너무 싫었던 게 결과가 나오기도 전에 이미 알고 있던 것"이라고 했다.

그는 "MBC '신입사원' 톱10 올라가기 직전에 꿈을 꿨는데 경험상 탈락할 것 같다는 느낌이 들었다. 그날 떨어졌다"고 말했다.

전민기는 "다시 점을 보러 가서 이상하게 시험만 보면 제 옆사람이 합격한다고 말했다"며 "역술가가 시험 보러 가서 옆 사람하고 얘기하지 말라고 하더라"라고 했다.

이어 그는 "'신입사원'에서 김대호와 친해지고 처음으로 나이트 클럽을 함께 갔다. 해외여행도 저랑 처음 갔다"고 말했다.

전민기는 "김대호 첫 소개팅도 제가 주선했다"며 "승무원이었는데 대호가 처음으로 애프터 신청을 했더라"라고 했다.

그는 "상대가 감기에 걸려서 다 나으면 연락 드린다고 했는데 10년 지난 지금까지 답이 없었다"고 말했다.

<뉴시스>