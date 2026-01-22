캄보디아 스캠 피의자 73명 강제 송환…로맨스스캠 사기부부단 포함

정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)가 23일 캄보디아에서 우리 국민을 상대로 사기 행각을 벌인 한국인 피의자 73명을 강제 송환한다. 이는 해외에서 피의자들이 강제 송환된 사례 중 역대 최대 규모다. 이중에는 120억원대 사기를 벌이고 성형수술을 통해 도피한 로맨스스캠 사기부부단도 포함됐다.

청와대는 22일 브리핑을 열고 캄보디아 스캠 조직 한국 국적 피의자 73명을 강제송환한다고 밝혔다. 사진은 몬돌끼리 검거 대상자들. 초국가범죄특별대응 TF 제공

정부는 우리 국민 869명을 대상으로 약 486억원을 편취한 피의자 73명(남성 65명·여성 8명)을 강제 송환한다고 22일 밝혔다. 이들을 태운 전세기는 이날 오후 8시45분 국내에서 출발 후 피의자들을 태우고 23일 오전 9시10분 인천국제공항에 도착할 예정이다.

이번 송환에는 지난 10월 국내에 송환되지 못했던 로맨스스캠 부부사기단이 포함됐다. 이들은 데이팅 앱에서 가상 인물 위장 등 딥페이크 기술을 악용해 우리 국민 104명에 120억원 상당을 편취했다. 이들 부부는 캄보디아에서 체포됐지만 현지 관계자에 뒷돈을 건네고 풀려난 뒤 국내 법망을 피하기 위해 성형수술까지 한 것으로 알려졌다. 하지만 이후 체포돼 송환이 이뤄지게 됐다.

이외에도 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 스캠범죄에 가담한 도피사범, 투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자를 상대로 194억원을 편취한 사기 조직의 총책, 스캠단지에 감금된 피해자를 인질로 삼아 국내 가족을 협박하고 금품을 가로챈 범죄조직원 등도 함께 송환대상에 올랐다.

정부는 캄보디아 현지에 파견된 코리아전담반, 국가정보원, 현지 캄보디아 경찰 등이 장기간에 걸친 추적 끝에 스캠단지 7곳을 확인했고 지난해 말 시하누크빌 스캠조직 51명, 포이팻 스캠조직 15명, 몬돌끼리 스캠조직 26명 등을 검거하는 성과를 거뒀다고 설명했다.

피의자들은 전원 체포영장이 발부돼 국내 도착 즉시 수사기관으로 인계된다. TF 관계자는 “이번 송환을 계기로 범죄자들의 은닉재산을 끝까지 추적하고 범죄수익 환수도 본격 추진할 방침”이라고 강조했다.