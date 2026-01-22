"차라리 감자탕 먹겠다"…백현, 두쫀쿠 솔직 평가 화제

그룹 엑소(EXO) 출신 가수 백현이 최근 높은 인기를 끌고 있는 디저트 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'에 대해 남긴 솔직한 평가가 온라인에서 논쟁을 불러일으키고 있다.

백현은 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 두쫀쿠 관련 영상을 언급하며 "유행하는 걸 봤는데 개인적으로는 잘 모르겠다"는 취지의 발언을 했다. 그는 "작은 크기에 비해 칼로리가 높다더라"며 "그럴 바에는 컵라면을 선택하겠다"고 말하며 자신의 취향을 밝혔다.

이후 가격에 대한 언급이 이어지며 논란이 확대됐다. 백현은 "가격이 너무 비싼 것 같다"며 "국밥 한 그릇 값과 비슷하다는 게 이해가 잘 안 된다"는 식의 의견을 덧붙였다.

논란은 여기서 그치지 않았다. 백현은 공식 유튜브 채널에 공개한 숏츠 영상에서도 두쫀쿠를 직접 맛본 뒤 "유행할 정도의 맛인지는 모르겠다", "전체적으로 너무 건조하다", "겉이 약간 쓰다"는 등의 혹평을 내놓으며 "나는 차라리 감자탕을 먹겠다"고 말해 화제를 모았다.

이를 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. "솔직해서 호감이다", "백현이 안좋아할 것 같았다"는 공감 의견이 나온 반면, "개인 취향을 넘어 가격과 재료를 단정적으로 말한 건 아쉽다", "굿즈 가격은 왜 언급 안 하느냐"는 비판도 이어졌다.

두쫀쿠는 최근 국내에서 큰 인기를 끌며 일부 매장에서는 구매 수량 제한과 오픈런 현상까지 나타나고 있는 디저트다. 이런 가운데 한 유튜버가 두쫀쿠의 재료 구성과 사용량을 분석해 추정 원가를 공개한 영상도 주목받았다.

해당 영상에서는 두쫀쿠 1개당 재료비를 약 2900원대로 계산하며, 일반적인 판매가를 고려하면 지나치게 고가라고 단정하기는 어렵다는 분석을 내놨다. 또한 일부 재료는 국내에서 구하기 어렵고, 유행으로 인해 원재료 가격이 상승한 점 역시 감안해야 한다는 의견도 제시됐다.

