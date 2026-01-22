SNT모티브, ‘Shot Show 2026’에서 다양한 총기류 선보여

SNT모티브가 지난 20일부터 23일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 총기 전시회 ‘Shot Show 2026’에서 다양한 총기들을 선보였다.

22일 SNT모티브에 따르면 과거 미국 시장에 선보였던 수출형 DP51 권총과 K2S 소총을 포함해 특전사에 공급된 K13 소총의 수출형 모델인 K13A1 등 최신형 총기들과 현재 개발 중인 제품까지 소총, 권총, 기관총, 저격용 소총 등 ‘풀라인업 소구경 화기’들을 선보였다.

SNT모티브가 미국 라스베이거스에서 열리고 잇는 ‘Shot Show 2026’ 전시회에서 저위험권총 및 저위험탄을 전시하고 있다. SNT모티브 제공

이번 전시회는 세계 2700개 업체들이 참가했으며, SNT모티브는 이번 전시회를 통해 대한민국 소구경 화기류의 글로벌 경쟁력을 적극적으로 홍보하며 영업활동을 펼칠 계획이다.

국내 최대 소구경 화기 제조업체 SNT모티브는 이번 전시회에서 지난해 말 경찰청과 공급계약을 체결한 저위험권총과 저위험탄을 동시에 선보여 해외 관계자들로부터 많은 주목을 받았다. 기존 38구경 리볼버를 대체하는 저위험권총은 9mm 리볼버 총기로, 저위험탄·보통탄·공포탄을 모두 사용할 수 있다. SNT모티브가 자체 개발한 저위험탄은 탄두에 플라스틱 재질을 적용해 총구 속도를 최적화한 것이 특징이다. 보통탄의 약 10분의 1 수준의 물리력으로 상대를 제압할 수 있으며, 지난해 검사 및 시험을 모두 통과했다.

SNT모티브는 인명 피해를 최소화하고 상대를 제압할 수 있는 저위험권총 및 탄의 수요가 글로벌 시장에서 증가할 것으로 보고 적극적인 영업활동을 펼치고 있다. 지난해부터 훈련용 탄 제조업체인 영국의 UTM사와 판매 및 공급망 확대 등을 지속적으로 협의하고 있다.

훈련용 UTM탄은 군에서 이뤄지는 전술 및 개인화기 사격 훈련 시 안전하고 효율적인 대안이 될 것으로 기대된다. 또 지난해 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)’ 기간 중 미국 콜트(Colt) 및 독일 헤클러 운트 코흐(H&K)와 체결한 업무협약으로 다양한 협의를 이어가고 있다.

SNT모티브 관계자는 “세계 최대 총기 시장인 미국에서 대한민국 국산 소구경 화기류의 기술력과 디자인, 품질 등을 인정받을 수 있도록 글로벌 경쟁력을 강화해 나가고 있다”며 “미국 법인 SNT Defense가 판매 및 제조 허가를 취득하면서 본격적인 현지 생산 및 공급에 박차를 가할 수 있을 것으로 전망된다”고 말했다.