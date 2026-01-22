LG전자, 美 대학 기숙사에 세탁 체험 공간 조성…북미 B2B 공략 가속

LG전자는 미국 대학 캠퍼스에 세탁 체험 공간을 조성하며 북미 상업용 세탁 시장에서 브랜드 경쟁력 강화에 나선다.

LG전자가 미국 테네시 주립대학교 기숙사에 상업용 세탁 체험 공간 ‘LG 런드리 라운지’를 오픈했다. 대학생들이 차별화된 핵심 부품 '인버터 DD 모터'가 탑재된 LG전자의 상업용 세탁기를 이용하고 있다.LG전자 제공

LG전자는 지난 20일(현지시간) 미국 테네시주 녹스빌에 위치한 테네시주립대학교 기숙사에 ‘LG 런드리 라운지(LG Laundry Lounge)’를 개관했다고 22일 밝혔다.

LG 런드리 라운지에는 상업용 세탁기 16대와 건조기 24대를 비롯해 LG 올레드 TV, 모니터, 공기청정기 등을 설치했다. 학생들은 세탁 대기 시간 동안 콘텐츠를 감상하거나 휴식을 취할 수 있다. 이 공간은 약 700명이 거주하는 테네시주립대학교 내 최대 규모 기숙사인 ‘프레드 D. 브라운 홀’에 마련했다.

테네시주립대학교는 LG전자의 미국 생산 거점이 위치한 테네시주를 대표하는 대학으로, LG전자는 이번 공간 조성을 위해 대학에 제품과 설비를 기부했다. 이를 통해 지역사회에 기여하는 동시에 약 4만명의 재학생과 연간 6만여 명의 방문객이 찾는 캠퍼스를 통해 제품 경쟁력과 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다.

LG 런드리 라운지에 설치한 상업용 세탁기에는 LG전자의 핵심 기술인 인버터 DD(Direct Drive) 모터를 적용했다. 세탁통과 직접 연결된 인버터 DD 모터는 진동과 소음을 줄이고, 내구성과 에너지 효율은 높여 다수의 사용자가 장시간 이용해도 안정적으로 구동된다.

사용 편의성도 강화했다. 학생들은 기숙사 방이나 강의실에서도 세탁기·건조기 사용 가능 여부를 실시간으로 확인할 수 있으며, 세탁 완료 알림을 통해 시간을 보다 효율적으로 관리할 수 있다.

LG전자는 북미 상업용 세탁 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 지난해 북미 최대 세탁 설루션 기업인 ‘CSC 서비스웍스’와 공급 계약을 체결했고, 앞서 2위 기업인 ‘워시(Wash)’에도 제품을 공급하는 등 B2B 세탁 시장에서 성과를 이어가고 있다.

수십 년간 축적해 온 AS 역량 역시 강점이다. LG전자는 북미 전역에 1,900개가 넘는 서비스 센터를 운영하며, 신속하고 전문적인 유지보수 서비스를 제공하고 있다.

곽도영 LG전자 북미지역대표 부사장은 "업계 최고 수준의 기술력과 브랜드 신뢰도를 바탕으로 상업용 세탁 시장에서 LG만의 차별화된 고객경험을 지속 확대할 것”이라고 말했다