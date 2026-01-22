청송군, 장애인복지 허브 ‘청송군장애인복지센터’ 건립 본격 추진

2027년 착공, 장애인 맞춤형 복지 공간 조성으로 포용 복지 실현

경북 청송군은 22일 장애인복지 서비스 강화를 위해 청송군장애인복지센터 건립 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

군은 청송읍 금곡리에 위치한 경북지체장애인협회 청송군지회 사무실을 철거하고, 해당 부지에 2028년 7월 준공을 목표로 지상 5층 규모의 장애인복지센터를 신축할 계획이다.

청송군청 전경. 청송군 제공

이번 사업은 경북도 낙후지역발전 기본계획(2차) 사업에 2025년 11월 최종 선정되며 총 60억 원의 예산을 확보함에 따라 공공적 지원 기반이 마련됐으며, 지역 복지정책의 핵심 프로젝트로 추진된다.

장애인복지센터는 노후화된 장애인단체 사무실과 시설을 한 곳으로 통합 이전해 단체 간 서비스 연계와 협업 기능을 강화하고, 장애인 맞춤형 복지 허브 공간으로 조성될 예정이다.

군은 1월 말부터 건축기획 용역과 군관리계획 결정 용역 발주를 시작으로 본격적인 사업 추진에 돌입한다.

사업의 안정적인 추진을 위해 추가 예산 확보에 다각적으로 노력하고, 건축기획 단계부터 완공까지 장애인 단체의 의견을 수시로 청취해 최대한 반영할 방침이다.

군 관계자는 “장애인복지센터 건립으로 장애인 단체의 사무공간 개선은 물론, 장애인들의 소통과 교류, 통합된 서비스 제공 공간이 마련돼 군 장애인들의 복지 증진 및 권익 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.