포항대 대학일자리플러스센터 2025년 연차성과평가 최고 등급 ‘우수’ 획득

포항대학교 대학일자리플러스센터는 2025년 연차성과평가에서 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받았다고 22일 밝혔다.

포항대 전경. 포항대 제공

이번 평가는 고용노동부와 한국고용정보원이 공동 주관해 대학 청년 고용서비스 운영 전반을 대상으로 상담 및 취업 프로그램 운영 실적 등 다양한 지표를 종합적으로 평가했다.

포항대학교는 이번 평가에서 ‘찾아가는 고용정책 설명회’와 지역 청년을 대상으로 운영한 ‘찾아가는 맞춤형 진로·취업 프로그램’이 우수 사례로 인정받았다고 설명했다.

대학일자리플러스센터 사업은 대학 내 분산된 진로 및 취업 지원 서비스를 통합·연계해 재학생은 물론 졸업생과 지역 청년에게 맞춤형 고용서비스를 제공하는 정부 지원 사업이다.

황성준 포항대학교 대학일자리플러스센터장은 “이번 우수 등급 달성은 구성원들의 전문성과 청년 개개인의 특성을 반영한 실질적인 취업 지원 노력이 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 재학생과 졸업생, 지역 청년들의 성공적인 취업 준비와 사회 진출을 지원하기 위한 맞춤형 고용서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.