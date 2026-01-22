"母 회사가 페이퍼컴퍼니?"…'얼굴 천재' 차은우, 200억 탈세 의혹

"모친 설립 법인이 실질 과세 대상인지가 주요 쟁점"

그룹 아스트로 멤버인 가수 겸 배우 차은우가 수백억원대 탈세 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사가 입장을 내놨다.

22일 차은우의 소속사 판타지오는 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점”이라며 “법 해석 및 적용에 대한 쟁점은 정해진 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “아직 최종적으로 확정·고지된 사안이 아니다”라고 덧붙였다.

가수 겸 배우 차은우. 판타지오

앞서 한 매체가 국세청이 차은우에게 소득세 등 200억원이 넘는 추징을 통보했다고 보도했다. 보도에 따르면 차은우는 입대 전 실시된 세무조사에서 모친이 설립한 법인과 기존 소속사가 매니지먼트 용역 계약을 체결해 소득을 분배한 구조가 문제로 지적됐다.

국세청은 해당 법인이 실질적인 용역을 제공하지 않은 ‘페이퍼컴퍼니’에 해당한다고 판단한 것으로 알려졌다.

반면 법인 측은 연예 활동의 안정성을 확보하기 위해 모친이 직접 매니지먼트 업무를 수행한 것이며, 해당 법인은 정식 등록된 대중문화예술기획업 사업체라며 실체 없는 법인이 아니라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

차은우 측은 국세청 조치에 대해 ‘과세전 적부심사’를 청구한 상태다. 과세전 적부심사는 세금 부과 전 납세자가 국세청 처분의 적정성을 다시 심사해달라고 요청할 수 있는 절차로, 결과에 따라 과세 처분이 취소될 가능성도 있다.

판타지오는 “해당 절차가 신속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조할 것”이라며 “차은우는 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

한편 차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 군악대에서 복무 중이며, 전역 후 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘더 원더풀스’ 공개를 앞두고 있다.