포항 새 물길 시대… 해오름대교 ‘장관’

모습 드러낸 포항 해오름대교 (포항=연합뉴스) 손대성 기자 = 22일 경북 포항구항을 가로질러 남구와 북구를 연결하는 해오름대교가 모습을 드러냈다. 포항시는 29일 개통식을 한 뒤 30일부터 임시 개통해 시민이 이용할 수 있도록 한다. 2026.1.22 sds123@yna.co.kr/2026-01-22 11:45:56/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

22일 경북 포항구항을 가로질러 남구와 북구를 연결하는 해오름대교가 모습을 드러내고 있다. 2021년 6월 착공한 해오름대교는 포항구항을 가로질러 포항 남구 송도동과 북구 항구동을 연결하는 총길이 395m, 왕복 4차로 규모의 다리다. 29일 개통식에 이어 30일 오후 2시부터 임시 개통된다.

<연합>