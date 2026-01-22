정부, 농협 중앙회·재단 전방위 합동감사

농식품부 특별감사 후속 조치

부정·금품 선거 등 비위 규명

정부가 농협 관련 비위 근절과 투명성 강화를 위해 농협중앙회와 농협재단 등에 대한 추가 특별감사에 착수한다.

서울 중구 농협중앙회 본부 모습. 연합뉴스

국무조정실은 농림축산식품부, 금융위원회·금융감독원, 감사원 등이 참여하는 ‘정부 합동 특별감사반’을 구성하고, 26일부터 농협중앙회와 농협재단 등을 대상으로 특별감사에 나선다고 22일 밝혔다. 이번 감사에는 국조실·농식품부 등과 공공기관, 외부 전문가를 포함해 41명이 투입된다.



이번 특별감사는 지난해 농식품부가 실시한 선행 특별감사의 후속 조치다. 정부는 이번 감사에서 농협의 부정·금품 선거 등 추가 규명이 필요한 사안과 회원조합의 비정상적 운영에 대한 제보를 중심으로 감사를 진행할 계획이다.



감사 범위와 참여 기관도 기존보다 대폭 확대한다. 정부는 이번 특별감사를 통해 그동안 제기된 농협 관련 비위 의혹을 신속히 규명하고, 3월 중 감사 결과를 발표할 방침이다. 아울러 선거 제도 개선과 내·외부 통제 강화, 지배구조 개선 등을 추진하기 위한 ‘농협개혁추진단’(가칭)을 구성하는 등 제도 개선에도 속도를 낼 계획이다.



앞서 농식품부는 농협중앙회와 농협재단에 대한 특별감사를 통해 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상 등 65건의 문제점을 적발했고, 두 건에 대해선 경찰에 수사를 의뢰한 상태다.