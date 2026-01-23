[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 23일 (금요일) "기대치 않았던 계약 운 터진 날"

96년생: 재물이 굴러들어 오는 날. 84년생: 기대하지 않았던 계약이 성사된다. 72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다. 60년생: 당면한 과제은 미루지 말자. 48년생: 동업하자는 사람이 나타난다. 36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

97년생: 이웃간의 화합에 힘써라. 85년생: 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 49년생: 관재수를 조심하자. 37년생: 금전지출이 많아진다.

98년생: 축하 받을 일이 생기겠다. 86년생: 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다. 62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 50년생: 신규사업은 실패한다. 38년생: 보건건강에 노력하자.

99년생: 과욕은 좋지 않은 결과를 초래한다. 87년생: 갈등이 깊어지는 것은 자존심이다. 75년생: 배우자가 나타난다. 63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다. 51년생: 금전적인 여유가 부족하다. 39년생: 집안의 우환에 대비하자.

00년생 정당한지 알지 모른 채 떠벌리지 말자. 88년생: 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다. 64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자. 52년생: 사업자는 매출이 양호하다. 40년생: 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생: 다른 사람 말을 새겨들어라.

01년생 아직 젊은데 신경성 질환이 염려된다. 89년생: 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생: 성장 가능한 일을 가려하자. 65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다. 53년생: 무역관계 일은 보류하자. 41년생: 기거동작에 조심하자. 29년생: 자신의 아집에서 벗어나라.

02년생 손바닥에 놓인 물건을 소유하지 못한다. 90년생: 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생: 애정관계에 신경을 쓰자. 66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다. 54년생: 이사 변동은 시기를 잘 맞추자. 42년생: 걷기운동을 열심히 하자. 30년생: 언행이 일치하면 길하다.

03년생 실패하고 넘어져도 일어서는 운이다. 91년생: 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생: 직업에 변동이 온다. 67년생: 일을 추진하면 성과가 크다. 55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자. 43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다. 31년생: 사소한 시빗거리를 조심하라.

04년생 자존심 상하여 마음의 상처는 치유되지 않구나. 92년생: 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 68년생: 현재 금전으로 긴박하다. 56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다. 44년생: 재운도 왕성한 운이다. 32년생: 일은 마음먹기에 달렸다.

05년생 일과 적성문제의 핵심을 정확히 인지하자. 93년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생: 맡은 일에만 충실하는 운이다. 69년생: 돈 때문에 긴박하다. 57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생: 적당히 시기에 매매하자. 33년생: 가정에 경사가 있겠다.

06년생 과거일을 숨기고 있으면 오해 받는다. 94년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생: 진로관계에 걱정이다. 70년생: 여성은 심리적으로 불안하다. 58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다. 46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자. 34년생: 충분히 생각한 후에 결정하라

95년생: 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생: 전공분야에 더 열심히 하자. 71년생: 약속과 신의를 중히하자. 59년생: 콜라텍에 즐거운이 있다. 47년생: 건강에 적신호를 관찰하자. 35년생: 누군가가 나에게 감동을 준다.

백운철학원