게이츠재단·오픈AI 투자 ‘맞손’… 阿 AI 기반 진료소 보급 나서

마이크로소프트(MS) 창업자인 빌 게이츠의 ‘게이츠재단’과 챗GPT 개발사 오픈AI가 인공지능(AI)을 이용해 아프리카의 의료 접근성 강화에 나선다.



21일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 게이츠는 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회에 참석해 5000만달러(약 733억원)를 투입해 아프리카 보건 분야에 AI를 접목할 것이라고 밝혔다.



‘호라이즌1000’으로 명명된 이 프로젝트는 2028년까지 르완다 등 아프리카 국가 내 1000개 1차 진료소에 AI를 보급하는 것이 목표다. 게이츠재단은 이미 지난해 르완다의 수도 키갈리에 AI를 기반으로 한 보건 시설을 설립했다.