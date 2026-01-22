입국서류 ‘깜빡’… 이정후, 한때 美공항 억류

일부 서류 韓 두고 온 탓 ‘해프닝’

SF 구단·지역구 펠로시 의원 나서

LA공항 구금 1시간 만에 풀려나

현지 에이전시 “정치적 문제 아냐”

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속의 이정후(27·사진) 선수가 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 ‘서류 분실’을 이유로 한때 구금됐다 풀려나는 일이 발생했다. 전 연방 하원의장으로 미국 의전서열 3위였던 낸시 펠로시 하원 의원과 소속 구단의 대처로 사태는 약 1시간 만에 해결됐다.



21일(현지시간) CBS뉴스 등 미 언론에 따르면 이정후는 인천국제공항을 출발해 이날 LA 국제공항에 도착했으나, 일부 입국 서류를 한국에 두고 온 사실이 확인되면서 공항에 일시적으로 억류됐다.



자이언츠 구단과 샌프란시스코가 지역구인 펠로시 의원이 수습에 나섰다. 자이언츠 구단 대변인은 “이정후가 서류 문제로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다”며 “관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며, 이후 입국해도 된다는 승인을 받았다”고 전했다. 이정후의 에이전트인 스콧 보라스도 “단순한 서류상의 문제”라며 “어떤 부분이 부족했는지는 확실하지 않지만, 필요한 서류 중 하나가 빠졌던 것 같다. 아마도 한 가지 문서를 깜빡한 것 같다”고 설명했다.



펠로시 의원실은 이정후가 구금된 뒤 낸 성명에서 “자이언츠 구단, 의회 파트너, 연방 당국자들과 적극적으로 협력해 상황을 해결하고 이정후가 신속히 풀려날 수 있도록 노력하고 있다”고 밝히기도 했다.



최근 미국 도널드 트럼프 행정부가 이민자 단속을 강화하면서 미국에 들어오는 외국인을 대상으로 입국 및 비자 심사가 대폭 까다로워졌다. 다만 이번 구금 해프닝은 정치적인 문제는 전혀 아니었다고 스콧 보라스가 현지 매체인 샌프란시스코 크로니클에 전했다.



이정후는 샌프란시스코가 지난해 포스트시즌 진출에 실패하자 시즌이 끝난 직후인 지난해 9월 말 귀국해 국내에서 개인 훈련과 일정을 소화했다. 비시즌 일정을 마치고 미국으로 간 이정후는 로스앤젤레스에서 짧게 개인 훈련을 하고서 팀 스프링캠프가 차려진 애리조나주 스코츠데일로 이동할 계획이다.



이정후는 구단 스프링캠프에 합류할 예정이다. 샌프란시스코의 스프링캠프는 2월10일 시작된다. 이정후는 오는 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에도 대한민국 국가대표로 출전할 예정이다.