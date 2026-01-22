사람 운전보다 자율주행차를 더 믿는다고? 美보험사 “테슬라FSD에 반값 보험료”

테슬라의 자율주행 소프트웨어를 이용하는 차량에 보험료를 절반으로 깎아주는 보험사가 등장했다. 통상 보험료에는 사고 위험이 포함되는 것을 감안한다면, 해당 보험사가 자율주행차가 사람이 운전하는 차보다 더 안전할 수 있다고 판단한 것으로 풀이된다.

21일(현지시간) 미국 뉴욕에 기반을 둔 온라인 보험사 레모네이드는 “자율주행차 전용으로 설계된 최초의 상품인 ‘자율주행차 보험’을 출시한다고 발표했다.

테슬라 FSD 주행모습. 사진=테슬라코리아 X 갈무리

이 보험은 테슬라의 감독형 자율주행 소프트웨어인 FSD를 활성화하고 주행할 경우 마일당 보험료를 약 50% 할인해주는 상품으로, "자율주행이 이뤄지는 동안 위험도가 현저히 감소한다는 데이터 분석 결과를 반영한 것"이라고 회사 측은 밝혔다.



레모네이드 공동 창업자 겸 사장 샤이 와이닝거는 “360도 전방위를 감지하고, 절대 졸지 않으며, 밀리초 단위로 반응하는 차(자율주행차)를 인간과 비교할 수 없다”며 “FSD로 주행하는 테슬라는 사고 발생률이 훨씬 낮다”고 말했다.

레모네이드는 테슬라의 FSD 소프트웨어가 업데이트될수록 차량 안전성이 계속 향상될 것으로 예상한다며 “(보험료의) 추가 할인이 있을 것”이라고 덧붙였다. 레모네이드는 이번 보험 상품 출시 전 테슬라와 기술적 협력을 진행했으며, 이를 통해 기존에 접근할 수 없었던 차량 데이터를 활용할 수 있게 됐다고 전했다.

레모네이드는 이 보험을 오는 26일부터 애리조나에서 출시하고, 한 달 뒤에는 오리건으로 확대할 예정이다. 2015년 설립된 이 스타트업은 인공지능(AI) 기술을 활용해 보험료 산정과 보상 청구 절차를 빠르고 간소하게 만들었다는 점을 내세워 시장 기반을 넓히고 있다.

다만 블룸버그 통신 등 미 언론은 테슬라의 FSD 소프트웨어가 아직 완전 자율주행을 구현한 것이 아니라 운전자의 주시와 개입이 필요한 감독형이라는 점에서 레모네이드의 ‘자율주행차 보험’은 마케팅을 위해 부풀려진 면이 있다고 지적했다. 테슬라는 FSD를 이용한 주행 중 교통 법규를 위반한 다수의 사례가 적발돼 미 도로교통안전국(NHTSA)의 조사를 받고 있다.