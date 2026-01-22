“출근길이 공포” 내일 영하 19도…전국이 냉동고로 변한다 [내일날씨]

얼굴이 얼어붙는 듯한 강추위가 좀처럼 누그러지지 않고 있다. 금요일인 23일에도 한파의 기세는 꺾이지 않는다. 전국이 ‘냉동고 추위’에 묶인 가운데, 서해안과 제주를 중심으로 다시 눈이 내릴 전망이다.

눈 내리는 출근길. 연합뉴스

22일 기상청에 따르면 내일 전국 아침 최저기온은 영하 19도에서 영하 2도 사이로 예보됐다. 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충북, 경북 내륙은 영하 15도 안팎까지 떨어지며 체감 추위가 극심하겠다. 강원 동해안을 제외한 중부와 남부 내륙도 영하 10도 이하의 매서운 날씨가 이어진다.

낮 최고기온은 영하 4도에서 영상 7도 분포지만, 중부지방을 중심으로는 낮에도 영하권에 머무는 곳이 많아 종일 옷깃을 여미게 될 전망이다.

눈 소식도 겹친다. 23일 새벽부터 오전 사이 충남 서해안과 광주, 전남 중부 내륙, 전라 서해안, 제주에 눈이 내리겠다. 잠시 소강상태를 보인 뒤 늦은 오후부터는 인천·경기 서해안을 시작으로 밤사이 서울을 포함한 수도권과 강원 남부, 충청, 전북, 제주로 확대될 전망이다.

강원 산지와 동해안을 중심으로 순간풍속 시속 55km(산지 70km) 내외의 강풍이 불겠다. 바다의 물결은 동해 중부·남부 북쪽 먼바다에서 최고 4.0m까지 매우 높게 일며, 동해안에는 너울이 갯바위나 방파제를 넘을 수 있어 해안가 접근은 삼가는 게 좋다. 이번 강추위는 주말까지 이어진 뒤에도 당분간 평년보다 낮은 기온이 이어질 가능성이 크다.