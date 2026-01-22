“학폭 이력 있으면 안돼” KAIST 등 과기원 수시 전원 탈락

한국과학기술원(KAIST)을 포함한 전국 4대 과학기술원이 2026학년도 수시모집에서 학교폭력 이력이 있는 지원자들을 전원 탈락시켰다.

카이스트 전경. 카이스트 제공

22일 국회 과학기술정보방송통신위원회 더불어민주당 황정아 의원실(대전 유성을)이 한국·광주·울산·대구경북과학기술원에서 제출받은 자료를 보면 2026학년도 수시 전형 지원자 중 학교폭력 이력으로 감점받은 지원자 전원이 불합격했다.

카이스트의 경우 2026학년도 수시 지원자 중 학교폭력으로 감점받은 지원자는 12명으로 모두 불합격했다.

기스트(광주과학기술원·GIST)와 유니스트(울산과학기술원·UNIST)은 각각 2명, 1명의 지원자가 학교폭력 감점을 적용받아 수시전형에서 탈락했다.

디지스트(대구경북과학기술원·DGIST)는 학교폭력 조치사항 제4호(사회봉사)∼제9호(퇴학 처분)를 받은 수험생은 지원조차 하지 못하게 제한하고 있다.

황 의원은 “피해자에게 평생 상처를 남기는 학폭을 철없는 시절 일탈 정도로 치부해서는 안 된다”며 “대입에서 학폭 감점은 처벌이나 낙인을 찍는 게 아니라 ‘잘못된 행동에 대한 책임은 스스로 져야 한다’는 점에서 학폭 가해자에게 필요한 교육”이라고 말했다.