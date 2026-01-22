“기업하기 좋은 천년고도 경주”…중소기업 경쟁력 강화에 31억 투입

해외시장 진출·기술 고도화·경영 안정 지원 본격화

기숙사 환경개선·화재보험료 지원 신규 추진



경북 경주시는 지역 중소기업의 근로환경을 개선하고 안정적인 경영 기반 마련 및 강소기업 육성을 위해 올해 31억 원을 투입해 12개 분야의 중소기업 지원사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이는 지난해보다 예산은 5억 원, 지원 분야는 2개 분야가 더 늘어난 수치다.

주낙영 경주시장이 APEC 기업전시장에서 인공지능(AI) 기반 체험형 전시 제품을 체험하고 있다. 경주시 제공

올해는 신규사업으로 5억 원을 편성해 중소기업 기숙사 환경개선 사업에 3억 원, 중소기업 화재보험료 지원에 2억 원을 제공한다.

또 화재를 비롯한 예기치 못한 재난 발생 시 기업의 경영 회복을 지원하기 위해 외국인 근로자가 거주하는 노후 기숙사 시설을 정비해 정주 여건을 개선한다.

중소기업의 해외시장 진출 확대를 위해서는 4억 3000만 원을 투입한다.

시제품 제작과 디자인 개발, 코트라 해외무역관을 활용한 글로벌 유통망 입점 지원, 해외 유망 전시회 참가 등을 통해 지역 기업의 수출 경쟁력 강화를 도모한다.

이와 함께 지역 대학과 창업기업을 연계한 창업보육센터 입주기업 활성화 사업과 '대학과 도시(Univer+City) 상생발전 포럼' 개최, 벤처기업 집적시설 입주기업 활성화 사업에도 1억 800만 원을 지원한다.

기업 경영 안정과 기술 경쟁력 강화를 위한 사업도 이어간다.

매출채권 미회수에 대비한 매출채권 보험료 지원과 기술·제품 고도화 지원, 해피모니터기업 및 투자유치 기업의 애로 해소 등에 7억 원을 투입한다.

특히 경북 저력펀드 출자 기업을 대상으로 전시회 참가와 지식재산권 출원·등록 등 8개 분야에 1억 원을 제공하고, 중소기업 쇼핑몰 앱 개설 등 3개 분야에 6000만 원 등 1억 6000만 원 규모의 기업 마케팅 생태계 조성에도 나선다.

이와 함께 △중소기업 기숙사 임차비 지원 5억 4000만 원 △강소기업 육성 기반 구축 3억 원 △골든기업 육성지원 1억 3000만 원 △중소기업 국내 물류비 지원 1억 9000만 원 등 다양한 지원사업을 통해 지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "어려운 대외 여건 속에서도 중소기업이 경쟁력을 갖고 지속적으로 성장할 수 있도록 현장에 도움이 되는 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.