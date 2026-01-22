수원 매산시장서 '주행 기어' 승용차 밀려 행인 역과…2명 부상

운전자 "꽈배기 사려고 주차…차 왜 굴러갔는지 몰라"

경기도 수원의 한 재래시장에서 '주행 기어' 상태로 정차중인 승용차가 앞으로 밀려나면서 행인들을 덮치는 사고가 발생했다.



22일 수원팔달경찰서에 따르면 이날 오전 10시 22분께 수원시 팔달구 매산시장 한 도로변에서 50대 A씨의 K3 승용차가 길을 지나가던 B씨 등 50대 부부 2명을 들이받았다.

경기 수원팔달경찰서 전경. 연합뉴스

이 충격으로 넘어진 B씨를 차량이 역과했고, 남편의 다리 부분도 충격했다.



부부는 사고 직후 병원으로 옮겨져 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.



경찰은 도로변에 세워진 승용차가 '주행 기어(D)'에 놓인 채 앞쪽으로 밀리면서 사고가 난 것으로 보고 있다.



사고 차는 부부를 친뒤 앞쪽에 주차된 다른 차를 들이받은 뒤에야 멈춰 섰다.



A씨는 경찰 조사에서 "차가 왜 굴러갔는지 모르겠다"고 진술한 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 "A씨가 꽈배기를 사려고 일방통행 도로변에 차를 세웠다고 한다"며 "사고 직후 차량 내부를 확인한 결과 기어가 D(주행)에 놓여있었고 시동도 걸려있었다"고 설명했다.



경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건해 조사할 예정이다.

<연합>