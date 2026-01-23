도심 주말 아침, 차 없는 차도서 달려볼까

서울시, ‘모닝런’ 3월 시범 도입

말레이 수도 도로 개방 벤치마킹

일부 차로 운동 위해 차량 제한

서울시 도로 일부가 주말 이른 아침 시민들이 자유롭게 운동할 수 있는 공간으로 바뀐다.



서울시는 3월부터 도심 차로 일부를 시민들이 자유롭게 운동할 수 있는 공간으로 제공하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝 런’(가칭)을 시범 운영한다고 22일 밝혔다.



모닝런은 자전거, 킥보드, 러닝, 걷기 등을 시민들이 자신만의 방식으로 즐길 수 있도록 한 생활형 운동 프로그램이다. 오세훈 서울시장이 지난해 12월 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘카프리모닝’ 현장을 둘러본 뒤 서울 실정에 맞게 설계·도입했다. 쿠알라룸푸르는 매주 일요일 오전 7시부터 9시까지 도심 한복판 도로를 통제해 시민들이 러닝을 즐길 수 있도록 개방하고 있다.



시는 프로그램 설계 과정에서 차량 통행이 적은 주말 아침 시간대에 일부 차로만 활용해 차량 교행을 허용하기로 하는 등 교통 불편 최소화를 최우선 원칙으로 삼았다. 그 일환으로 교통·체육·안전 등 분야별 전문가 자문회의를 개최하고 교통 영향과 안전 관리, 운영 방식 등을 종합적으로 검토한다. 시범 운영 기간에는 교통 흐름 등을 점검하고 시민 반응과 의견을 수렴해 프로그램을 지속적으로 보완할 계획이다.



시는 이번 프로그램이 특정 시기·장소에 집중된 마라톤 대회 참가 수요를 분산하고 이를 토대로 차량 중심 도로를 시민 건강과 여가를 위한 공간으로 돌려주는 새로운 방식의 운동 문화를 선도하는 계기가 될 수 있다고 보고 있다. 아울러 앞서 마련했던 소음 65㏈ 이하, 대회 개최 시기·출발 시간 제한 등의 ‘마라톤 대회 가이드라인’과 맞물려 정책 파급 효과도 키울 수 있을 것으로 기대했다.



김명주 시 관광체육국장은 “유모차를 끈 가족부터 어르신까지, 기록과 경쟁이 아닌 건강과 여유가 중심이 되는 서울만의 도심 운동 문화를 정착시켜 나가겠다”고 말했다.