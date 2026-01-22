年 최대 120만원…경기도 ‘간병 SOS 프로젝트’ 참여 시·군 16곳으로 늘어

저소득층 노인 간병비 지급…2025년 1346건 지급



경기도가 전국 광역시·도 가운데 처음 도입한 ‘간병 SOS 프로젝트’의 참여 시·군이 올해부터 16곳으로 늘었다.

22일 도에 따르면 올해 포천시가 동참하면서 이 사업의 시행 시·군은 16곳이 됐다.

김동연 경기지사가 가족을 돌보는 간병인들과 간담회를 열어 의견을 듣고 있다. 경기도 제공

간병 SOS 프로젝트는 도내에 거주하는 기초생활수급·차상위계층 가운데 상해·질병으로 병원급 의료기관 이상에 입원해 간병 서비스를 받은 65세 이상 노인에게 횟수와 관계없이 연간 최대 120만원의 간병비를 지원하는 사업이다.

지난해 가평·과천·광명·광주·남양주·동두천·시흥·안성·양평·여주·연천·의왕·이천·평택·화성의 15개 시·군에서 1346건의 간병비가 지급됐다.

지원 연령대는 80대가 42.1%로 가장 많았다. 이어 70대 33.7%, 90대 12.2%, 60대 12.0% 등의 순이었다.

자격별로는 생계급여 수급자가 74.4%를 차지했고 주거급여 10.9%, 의료급여 8.4%, 차상위계층 6.3% 순으로 나타났다. 주요 상병은 골절(20.4%), 치매(17.7%), 뇌경색(11.0%), 폐렴(9.3%), 암(7.9%) 등이었다.

도 관계자는 “간병 SOS 프로젝트는 단순한 비용 지원을 넘어 가족 간병으로 인한 경제·신체·정신적 부담을 완화하는 정책”이라고 설명했다.

간병 SOS 프로젝트 신청은 거주지 행정복지센터나 경기민원24에서 할 수 있다.