‘역대 최악’ 경북·경남 대형산불 피해…복구율 69%대 그쳐

산림청, 지난해 12월까지 복구 마무리 계획

경북·경남 사업별 복구율 30~70%대 머물러

역대 최악으로 기록된 지난해 3월 발생한 경북·경남 대형 산불 피해 복구율이 더딘 것으로 확인됐다.

국민의힘 정희용 국회의원은 지난해 3월 경북·경남·울산에서 발생한 대형산불 피해지에 대한 복구작업 진도율은 69%로 집계됐다고 23일 밝혔다. 당초 산림청은 지난해 12월까지 복구를 마무리한다는 계획이었으나 지연되고 있다.

지난해 3월 대형산불로 경북 5개 시군(안동·의성·청송·영양·영덕)과 경남 2개군(산청·하동), 울산 1개군(울주) 지역 산림이 피해를 입은 가운데 현재 복구가 진행되고 있다.

앞서 산림청은 산불로 인한 황폐화로 2차 피해가 발생하는 것을 방지하고자 위험목 제거와 산지사방, 계류보전, 사방댐 건설 등 복구 작업을 추진하기로 했다. 현재 울산은 피해 복구가 완료됐으나 경북과 경남은 계획과는 달리 지역·사업별로 복구율이 30~70%대에 머무르고 있는 것으로 나타났다.

세부적으로 경북은 위험목 제거(59%), 산지사방(75%), 계류보전(72%), 사방댐 건설(68%) 등 복구율이 50~70%에 머물렀다. 경남은 위험목 제거(100%), 산지사방(64%), 계류보전(33%), 사방댐 건설(40%) 등 일부 작업의 복구율이 저조한 것으로 확인됐다.

정 의원은 “인근 지역 주민이 안심하고 거주할 수 있도록 당국이 복구에 속도를 높여야 한다”며 “대형산불 피해지였던 의성에서 지난 10일 산불이 발생했고, 산림청이 산불재난 국가위기경보를 주의 단계로 상향한 것을 감안해 피해지역에서 산불이 재발하지 않도록 예방 노력도 병행돼야 한다”고 말했다.

산림청은 복구 지연과 관련해 “위험목 제거의 경우 산지 소유자의 동의가 필요하고 산지사방, 계류보전 등은 겨울철 땅이 얼면서 공사가 중지된 상황이다”면서 “향후 복구를 더 독려할 계획이다”고 설명했다.