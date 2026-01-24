영주시, 치매환자 치료비 부담 줄인다… 월 3만원 지원

“약제비·진료비 부담 줄여”

연간 최대 36만원까지 지원

영주보건소는 치매 환자와 가족의 경제적 부담을 줄이고자 치매치료관리비 지원사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

치매 진단을 받고 치료약을 처방받는 환자를 대상으로 치매 치료약제비와 약 처방 당일 발생하는 진료비 본인부담금을 지원한다. 지원 금액은 월 최대 3만원, 연간 최대 36만원이다. 치료비 부담을 줄여 환자와 가족이 보다 안정적으로 치료에 집중할 수 있도록 돕는다.

영주치매안심센터에서 치매환자 가족이 치매치료관리비 지원 상담을 받고 있다. 영주시 제공

지원 대상은 주민등록상 영주시에 주소를 두고 치매안심센터에 등록된 60세 이상 치매 환자다. 대상자와 배우자를 포함한 소득·재산 조사를 거쳐 기준중위소득 140% 이하 가구에 한해 지원한다.

다만 보훈 대상자 의료지원 대상자와 의료급여 본인부담금 상한제 및 보상제 대상자, 긴급복지 의료지원 대상자, 장애인 의료비 지원 대상자는 중복 지원이 불가능하다. 지원 신청과 관련한 자세한 사항은 영주시 치매안심센터로 문의할 수 있다.

류정희 영주보건소 건강증진과장은 “치매 환자와 가족의 치료비 부담을 덜고 환자들이 치료를 지속할 수 있도록 지원하겠다”면서 “앞으로도 치매 환자와 가족을 위한 프로그램을 마련해 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

영주보건소는 치료관리비 지원 외에도 치매 조기 검진과 치매 상담 및 등록관리, 치매환자 실종 예방 관리, 조호물품 제공, 치매 예방 교실, 맞춤형 사례 관리, 치매보듬마을 운영 등 프로그램을 통해 치매 환자와 가족의 복지 증진을 돕는다.