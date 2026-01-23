경찰, 강선우 전 보좌관 4차 소환…공천헌금 1억 전달 여부 ‘묵묵부답’

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에 전달한 혐의를 받는 강 의원의 전 보좌관 남모씨가 23일 경찰에 출석했다. 남씨에 대한 소환조사는 이번이 네 번째다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시부터 남씨를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 검은색 패딩을 입고 모자로 얼굴을 가린 채 경찰에 출석한 남씨는 “강선우 의원에 전세금을 전달했는지”, “쇼핑백을 옮기며 돈인 줄 몰랐는지”, “주말 중 진술변화가 있었는지”, “호텔 카페에 동행했는지” 등 취재진의 질문에 답하지 않았다.
그동안 남씨는 김 시의원과 강 의원 간 금품이 오간 사실을 몰랐다고 주장했다가 최근 강 의원이 돈을 받아 전세금으로 썼다는 취지로 말을 바꾼 것으로 알려졌다. 김 시의원은 남씨가 먼저 공천헌금 1억원을 제안해 2022년 1월 서울 용산의 한 호텔 카페에서 1억원이 든 쇼핑백을 전달했다고 주장한다. 반면 강 의원은 쇼핑백에 든 것이 금품인지 몰랐다면서도 남씨에 반환을 지시했다는 입장이다. 전세금 사용 의혹도 부인하고 있다.
경찰은 이들의 진술이 엇갈리는 상황에서 조사를 통해 공천헌금이 전달된 경위와 사용처, 반환 시기 등 사실관계를 파악할 것으로 보인다.
경찰은 김 시의원이 강 의원으로부터 1억원을 돌려받고 2개월 뒤인 2022년 10월 10여명의 명의로 8200만원을 다시 쪼개기 후원한 정황을 파악하고 이를 수사하고 있는 것으로 전해졌다. 2023년 12월 강 의원의 후원계좌에 입금된 5000만원의 후원금에 대해서도 김 시의원의 쪼개기 후원을 의심하고 있다.