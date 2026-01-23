작년 4분기 다단계 업체 12년 만에 최소…“상호 변경 잦은 곳 주의해야”

다단계판매업 등록업체가 12년만에 최소치를 기록한 것으로 집계됐다. 정부는 상호나 주소 등의 정보가 변경된 업체와 거래할 때 주의를 당부했다.

23일 공정거래위원회가 공개한 다단계판매업자 주요정보 변경사항에 따르면 지난해 말 기준 다단계판매 등록업체 수는 115개로 파악됐다. 2013년 112개를 기록한 후 연말 기준 12년 만에 가장 적었다.

사진=연합뉴스

지난해 4분기 다단계판매업체 신규등록은 1건, 폐업 2건, 상호·주소 변경 7건이 있었다. 카나비는 한국특수판매공제조합과 공제계약을 체결하고 관할 시도에 새로 등록했다. 다단계판매업자는 소비자피해보상을 위해 공제조합과 공제계약을 체결하거나 은행·보험사 등과 채무지급보증계약 등 소비자피해보상보험계약을 체결해야 한다. 클로버유, 씨에이치다이렉트 등 2개사는 폐업했다.

최근 3년간 한 업체가 5차례 이상 상호 혹은 주소를 변경한 사례는 아오라파트너스 1개였다. 이 회사는 3년 사이에 바이디자인코리아에서 제이브이글로벌, 한국프라이프, 아오라파트너스로 3차례 변경했고, 주소는 2차례 변경했다고 공정위는 전했다.

공정위는 “상호나 주된 사업장 주소 등이 자주 바뀌는 사업자의 경우 환불이 어려워지는 등 예상치 못한 피해가 발생할 가능성이 있다”며 “이러한 업체와 거래할 때는 더욱 주의할 필요가 있다”고 강조했다.

아울러 매출액의 35%를 초과하는 후원수당 지급을 약속하는 등 불법 징후가 보이는 업체에는 가입하지 말 것을 당부했다.