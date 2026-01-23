“깨끗한 이미지였는데”…차은우 ‘200억 탈세’ 의혹에 광고계 등 ‘손절’ 시작?

그룹 아스트로의 멤버 차은우의 200억원대 탈세 의혹과 관련해 그의 모친이 설립한 법인의 과거 주소지가 강화도의 한 장어 식당으로 확인됐다. 이에 광고계가 빠르게 대응에 나서고 있는 모습이다.

차은우의 모친 최모씨는 2022년 10월 매니지먼트업을 목적으로 A 법인을 설립했다. 사업자 등록 당시 주소지는 인천 강화군 불은면으로 차은우 부모가 운영하던 장어 식당과 동일하다.

그룹 아스트로의 멤버 차은우. 판타지오

해당 법인은 지난해 12월 23일 서울 강남구 논현동 소재 사무실로 주소지를 이전했다. 식당 역시 같은 해 11월 청담동으로 확장 이전한 것으로 파악됐다.

국세청은 A 법인이 차은우에게 실질적인 연예 매니지먼트 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다. 보도에 따르면 차은우는 소속사 판타지오와 A 법인, 개인 명의로 수익을 분배했다. 세무 당국은 모친 최씨와 함께 약 45%에 달하는 소득세율을 줄이기 위해 실체가 없는 법인을 앞세워 상대적으로 낮은 법인세율을 적용받았다고 보고 있다.

국세청은 지난해 상반기 차은우에 대한 고강도 세무조사를 실시, 200억원이 넘는 소득세 추징을 통보했다. 연예인 개인에게 수백억원 규모의 추징금이 부과된 사례는 이례적이라는 평가다.

논란이 불거지자 광고계도 움직였다. 신한은행은 자사 유튜브 및 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 차은우의 광고 영상과 이미지를 비공개 처리했다.

스킨케어 브랜드 아비브 역시 유튜브에 게시된 광고 영상을 비공개로 전환했으며, 인스타그램과 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에서 관련 게시물을 삭제했다. 아비브는 지난해 8월 차은우를 글로벌 앰버서더로 발탁하며 “차은우가 가진 투명하고 깨끗한 이미지가 브랜드 철학을 가장 잘 표현한다”고 밝힌 바 있다.

소속사 판타지오는 “법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극적으로 소명할 예정”이라며 “현재 최종 확정된 사안이 아니다”라고 강조했다. 또한 “차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고와 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

한편 차은우는 지난해 7월 입대해 육군 군악대로 복무 중이다.