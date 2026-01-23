[속보] 李 대통령 지지율 61%…민주 43%·국힘 22% [한국갤럽]

‘외교’와 ‘경제·민생’ 등이 긍정 평가 이유

부정 평가 이유는 ‘독재·독단’ 등 언급

이재명 대통령이 지난 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령의 지지율이 61%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

한국갤럽은 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 유권자 총 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 이 대통령의 직무 수행 평가에 ‘잘하고 있다’며 답한 응답자는 지난주보다 3%포인트 오른 61%로 나타났다고 이날 밝혔다. 이어 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 직전 조사보다 2% 포인트 줄어든 30%로 조사됐다. ‘의견 없음’은 10%다.

이 대통령 직무 수행의 긍정적 이유는 △외교(27%) △경제·민생(14%) △소통(8%) 등의 순이었다. 반면에 부정적 평가 이유로는 △경제·민생(22%) △독재·독단(7%)', '도덕성문제·본인 재판 회피(6%)', '과도한 복지·민생지원금(5%)' 등의 순으로 조사됐다.

정당 지지도는 더불어민주당이 2%포인트 오른 43%로 조사된 가운데, 국민의힘이 2%포인트 하락한 22%로 집계됐다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.