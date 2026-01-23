영하 18도! "주말에도 살 떨리게 춥네"…빙판길·블랙아이스 조심

전국 대부분 아침 최저 -10도

토요일인 24일에도 전국에 강추위가 이어질 것으로 보인다. 곳곳에 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 낮은 기온과 맞물려 도로 살얼음과 빙판길에 주의해야겠다.

기상청에 따르면 24일 아침 최저기온은 -18∼0도, 낮 최고기온은 -5∼6도로 예보됐다. 중부지방과 남부 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지겠다. 낮 기온도 영하권으로 매우 춥겠다. 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충북, 경북 내륙은 -15도 안팎의 강추위가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문광장 세종대로사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

일부 지역에서는 눈도 예보됐다. 새벽까지 충청권과 전라권, 경상 서부 내륙, 제주도는 눈 또는 비가 내리겠다. 전라 서해안에는 아침까지 눈이 내리는 곳이 있겠다.

예상 적설은 강원 남부 내륙과 산지 1∼3㎝, 광주·전남과 전북 1∼5㎝다. 충청권은 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다. 전북 서해안과 전남 서해안은 앞서 온 눈에 더해 2∼7㎝가 쌓이겠다. 강수량은 대부분 지역에서 1㎜ 안팎이겠으나, 전북·전남 서해안은 5㎜ 안팎의 비가 올 것으로 예상된다.

눈이 내린 지역에 기온이 떨어지면서 빙판길과 도로 살얼음이 곳곳에서 나타나겠다. 교통사고 위험이 커 유의해야겠다.

바람도 강하게 불겠다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강한 바람이 예보됐다. 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강풍이 불겠다.