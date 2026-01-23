“내가 별별 꼴 다 봤는데…” 서장훈 충격받은 ‘합숙맞선’ 최고의 1분은

SBS 예능 프로그램 ‘자식방생 프로젝트-합숙맞선’(이하 ’합숙 맞선’)에서 출연자 서한결의 전업 주부 제안에 조은나래가 호감을 보여 출연진의 놀라움을 자아냈다.

지난 22일 방송된 4회 방송에서는 서한결과 조은나래가 자유 데이트를 하는 모습이 공개됐다.

이날 변호사인 서한결은 프리랜서 아나운서 조은나래의 불규칙한 수입을 언급하며 “집에서 가사 노동을 하는 게 가치 창출 면에서 더 낫지 않냐”라고 말했다. 이에 조은나래는 “전업을 원한다는 거냐”라고 되물었다.

스튜디오에서 지켜보던 진행자 서장훈은 “굉장히 기분 나쁠 수 있는 이야기다. 상대의 커리어를 싹 무시하는 말이다. 입 밖에 꺼내자마자 마이너스가 될 수 있다”고 반응했다. 김요한도 “저런 걸 면전에서 묻는 건 화날 만하다”리고 말했다.

그러나 속마음 인터뷰에서 조은나래는 “서현결의 말에 호감도가 훨씬 올라갔다”라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

이에 김요한은 카메라 앵글 밖으로 나갈 정도로 당황했고, 서장훈은 “‘이혼숙려캠프’보다 더 놀랐다. 내가 별별 꼴을 다 봐서 놀랄 일이 별로 없는데, 최근 본 장면 중 가장 충격적”이라고 말했다.

조은나래는 이어 “갈등을 이성적으로 즉각 해결하려는 태도가 ‘좀 멋있다. 남자인데?’라고 느껴졌다”고 설명했다. 이를 본 이요원은 “그만큼 ‘나와의 관계를 진지하게 생각하는구나’라고 생각할 수도 있다”라고 해석했다.

닐슨코리아에 따르면 ‘합숙 맞선’ 4회 시청률은 최고 3.1%, 수도권 2.3%로 집계됐다. 특히 서한결과 조은나래의 대화 장면은 ‘최고의 1분’을 기록했다.

‘합숙 맞선’은 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하는 리얼리티 연애 예능 프로그램이다.