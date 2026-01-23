KB금융 1조2천억 자사주 소각… “배당확대·자사주 소각 이어갈 것”

중장기적으로 주주 환원 정책을 추진 중인 KB금융그룹이 1조원이 넘는 자사주를 소각하고 이달 말까지 한국거래소 변경상장을 완료한다고 23일 밝혔다.

KB금융그룹 사옥 전경. KB금융그룹 제공

이번에 소각한 자사주는 861만주 규모다. 전일 종가 (13만 4700원) 기준 약 1조 2000억원 수준이며 발행주식총수의 2.3%에 달한다. KB금융은 지난해 5월 소각 이후 추가 매입한 물량을 이번에 일괄 소각했다.

자사주 매입 및 소각은 KB금융이 중장기적으로 추진 중인 주주환원 정책의 일환이다. KB금융은 그간 안정적인 자본비율을 기반으로 배당 확대와 함께 자사주 매입과 소각을 병행해 왔다. 자사주를 태워 없애면 유통주식수가 감소해 주당 순이익 등이 개선되고 주가 상승의 재료가 된다.

KB금융그룹 관계자는 “지난해 대내외 변동성 확대에도 불구하고 시장과 약속한 주주환원을 차질없이 이행해 연간 기준 역대 최대규모인 1500만주가 넘는 자사주를 매입했다”며 “앞으로도 지속적인 자사주 매입·소각을 통해 주주가치를 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.

앞서 KB금융이 발표한 ‘기업가치 제고 계획’은 전년도말 보통주자본비율 13%를 초과하는 자본을 한도 제한없이 모두 주주환원에 사용하고, 연중 보통주자본비율 13.5%를 초과하는 자본을 다시 주주환원에 사용하도록 설계됐다. 연간 배당총액을 기준으로 분기마다 균등배당을 실시하기 때문에 자사주 매입·소각이 지속될수록 주당 배당금이 계속 올라가는 구조다.

이번 주식 소각 이후 법인등기사항증명서의 변경 등기와 거래소 변경 상장이 진행되고 나면 투자자들도 MTS·HTS를 통해 총발행주식수가 감소한 내역을 확인할 수 있다.