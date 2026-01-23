캄보디아 범죄단체 가담한 강제 송환자 49명 부산으로 압송

캄보디아 범죄단체 시하누크빌 조직의 범행에 가담했다가 체포돼 국내로 강제 송환된 73명 중 49명이 부산에서 조사받을 예정이다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 23일 오전 인천공항에 도착한 강제 송환자 73명 가운데 49명을 부산으로 압송할 예정이라고 밝혔다.
부산 압송자 49명은 캄보디아 관공서 공무원을 사칭해 ‘감사에 필요하니 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해 달라’고 속이는 방법으로 현금을 받아 챙긴 ‘노쇼사기’ 범행 가담자들이다. 이들은 이 같은 수법으로 총 194명으로부터 69억원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
부산경찰청은 수사부장을 팀장으로 하는 ‘수사전담팀(TF)’을 구성해 캄보디아 범죄단체 강제 송환에 대비하면서 검찰·법원 등 유관기관과 협력체계를 구축해 이들을 압송한다고 설명했다. 이날 부산으로 압송된 49명을 부산지역 6개 경찰서에 분산 배정해 수사를 진행 한 뒤, 검찰에 송치할 예정이다.
경찰 관계자는 “이들은 전원 체포영장이 발부됐고, 압송 즉시 수사기관에 인계돼 철저한 수사를 통해 사법처리할 예정”이라고 말했다.
한편 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 25일 오후 2시 부산지법에서 열릴 예정이다. 구속영장 발부 여부는 당일 늦은 오후 나올 것으로 전망된다.