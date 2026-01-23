서울경찰청, 대통령 경호부대 감찰 착수… ‘대리출석’ 등 갑질 여부 조사

대통령 경호를 담당하는 경찰 경호부대에서 폭행∙사적 심부름 등 ‘갑질’이 있었다는 의혹이 발생하면서 경찰이 부대 일부 대원에 대한 감찰에 들어갔다.

23일 경찰에 따르면 서울경찰청은 최근 ‘22 경찰경호대’ 소속 전 대원을 대상으로 갑질 피해 사례에 대한 신고를 받고 있다. 조직 내에서 피해 당사자이거나 목격 또는 전해 들은 내용이 대상이다.

감찰 대상은 다수의 대원은 아니다. 서울경찰청 관계자는 조직적 차원의 문제가 아닌 특정 인물에 한해 감찰을 진행 중이라고 설명했다. 서울경찰청은 A 경감이 학교 수업 대리출석을 강요한 정황 등을 감찰 중인 것으로 알려졌다. 감찰 부서는 이외에도 대원에게 세차 지시, 심부름 등 각종 부조리를 실행했는지 대해 조사 중이다.

이번 조사는 22 경찰경호대의 요청에 따라 이뤄지는 것으로 전해졌다. 22 경찰경호대는 대통령경호처와 함께 대통령 이동 경로를 따라 경호를 맡는다. 지난해 1월 윤석열 전 대통령이 관저에서 체포영장 집행 대상이 됐을 때 윤 전 대통령을 지키려는 경호처의 협조 요청을 거부해 경호 업무에서 배제된 바 있다.