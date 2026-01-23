박재범, '몸매' AI 트로트 버전 열창에 "이게 무슨 방송이냐" 당황

가수 겸 MORE VISION(모어비전) 대표 박재범. KBS 2TV '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'

가수 겸 프로듀서 박재범(Jay Park)이 AI(인공지능) 트로트 버전으로 화제가 됐던 '몸매'(Mommae)를 지상파 방송에서 공개한다.

23일 방송되는 KBS 2TV '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 가수 박재범, 롱샷(LNGSHOT), 린, 이브(EVE), 라포엠(LA POEM)이 출연해 다채로운 무대와 토크를 펼친다.

이날 박재범은 '더 시즌즈' 원조 MC답게 능숙한 진행과 새롭게 편곡한 특별 무대를 선보이고, 자신의 아들같은 존재들을 깜짝 출연시킨다.

원조 MC의 등장에 현 MC 10CM(십센치)는 "불안하다. 적당히 부탁드린다"고 주의를 당부하면서도 미묘한 견제를 건네 초장부터 웃음을 안긴다.

이후 박재범은 최근 주목받은 자신의 곡 '몸매' AI(인공지능) 트로트 버전도 직접 열창한다. 그는 해당 곡을 직접 부르면서 "이게 무슨 방송이냐"고 셀프로 황당해하는 모습을 보여 좌중에 웃음을 안긴다.

한편, 이날 방송에는 박재범이 직접 제작한 'MORE VISION'(모어비전) 소속 1호 아이돌 롱샷(LNGSHOT)도 함께 출연한다.

롱샷은 핸드마이크를 이용해 라이브로 곡을 부르면서 프로 안무가에 버금가는 댄스 퍼포먼스까지 선보여 무서운 신인의 기세를 드러낸다는 후문이다.

특히, 멤버 중 우진은 사장님 박재범과의 댄스 배틀을 앞두고 "지금은 제가 더 잘한다"고 자신감을 드러내고, 즉석 댄스 배틀을 펼쳐 관객의 호응을 이끌어낸다.

박재범의 '1호 아이돌' 롱샷(LNGSHOT)과 사장님 박재범의 케미는 23일 오후 10시 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에서 확인할 수 있다.