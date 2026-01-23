‘은둔·고립’ 청년들…유튜브로 소통 문 연다 “사회복지적 접근 필요”

국내 은둔·고립 청년인구가 50만명이 넘는 가운데, 일부는 유튜브를 통해 자신을 드러내고 제한적으로 소통하고 있다는 연구 결과가 나왔다. 이들의 사회 복귀 등 회복을 위해서는 유튜브 등 디지털 공간을 활용한 사회복지적 접근이 필요하다는 분석이 제기된다.

게티이미지뱅크

23일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘유튜브를 통해 자신을 드러낸 은둔·고립 청년의 경험’ 보고서에 따르면 2024년 기준 전체 청년인구의 약 5.2%인 51만3000명이 은둔·고립 상태에 있는 것으로 추정된다.

은둔·고립 청년의 23.2%는 동영상 시청, 15.6%는 온라인 활동으로 일상의 상당 시간을 할애했다.

연구진은 지난해 4월30일 기준 유튜브 플랫폼에 게시된 전체 공개 영상과 채널별 회원 전용 영상을 대상으로 자료를 수집했다. 키워드는 은둔·고립 청년을 대상으로 사전 비대면 인터뷰를 통해 도출한 언어 표현인 ‘은둔’, ‘히키코모리’, ‘우울증’, ‘무기력’, ‘공황’, ‘불안장애’, ‘정신과’, ‘집돌이’, ‘집순이’ 등을 조합했다.

그 결과 5개의 채널과 해당 채널 게시물 중 155개의 영상이 분석 대상으로 선정됐다. 5명의 은둔고립 유튜브 채널 운영자는 모두 20~40대 남녀로 은둔 기간은 평균 8년에 달했다.

조사 참여자들은 아버지를 여읜 충격, 가족 해체, 학교 폭력, 정서적 방임 등을 반복적으로 경험해 심리적 기반이 무너졌다고 보고했다. 또 방치된 복합외상 경험은 자기혐오, 감정조절의 실패, 분노 폭발 등 심리적 고통으로 발전했다. 이같은 이유로 외부와의 접촉을 최소화하고 자신을 고립하는 방식으로 삶을 유지하게 됐다는 설명이다.

그러나 일정 시점 이후에는 참여자들은 새로운 사회적 경험에 대한 갈망을 드러내기도 했다. 유튜브 같은 플랫폼으로 타인의 일상과 사회적 경험을 관찰할 수 있는 창구가 됐고 이를 통해 은둔 청년들이 현실 사회로 복귀를 서서히 상상하게 됐다는 것이다.

보고서는 “은둔·고립 청년의 회복을 위해서는 유튜브와 같은 디지털 공간을 활용한 사회복지적 접근이 필요하다”며 “온라인 관계 맺기가 자립과 사회참여로 이어질 수 있도록 디지털 기반 상담·자조모임·커뮤니티 연계 프로그램을 개발해야 한다”고 제언했다.

다만 이번 연구는 소수 사례를 중심으로 한 질적 분석으로, 은둔·고립 청년 전체를 대표한다고 보기에는 한계가 있을 수 있다고 연구진은 부연했다.