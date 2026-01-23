전남선관위, 6·3 지방선거 대비 시장·군수 등 입후보설명회 개최

전남도선거관리위원회는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 시장·군수 및 지역구 지방의회의원 선거 입후보예정자를 대상으로 입후보설명회를 개최한다고 23일 밝혔다.
설명회는 1월 30일 광양시선거관리위원회를 시작으로 2월 10일까지 도내 22개 시·군 선관위별로 순차 진행된다.
이번 설명회에서는 정당 관계자와 입후보예정자, 선거사무관계자를 대상으로 △예비후보자 등록서류 작성 및 유의사항 △예비후보자의 선거운동 방법 △정치자금 회계 처리 기준 등 주요 선거 사무 전반에 대해 안내할 예정이다.
예비후보자 등록은 선거 종류별로 순차적으로 시작된다. 시·도지사 및 교육감 선거는 2월 3일부터, 자치구·시의 장 및 지역구 시·도의회의원 선거는 2월 20일부터, 군수 및 지역구 군의회의원 선거는 3월 22일부터 신청할 수 있다. 등록은 후보자 등록기간인 5월 14~15일 전까지 가능하다.
전남선관위 관계자는 “입후보설명회는 선거법 위반을 예방하고 공정한 선거 문화를 정착시키기 위한 자리”라며 “입후보를 준비하는 예비후보자들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.