전남선관위, 6·3 지방선거 대비 시장·군수 등 입후보설명회 개최

전남도선거관리위원회는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 시장·군수 및 지역구 지방의회의원 선거 입후보예정자를 대상으로 입후보설명회를 개최한다고 23일 밝혔다.

설명회는 1월 30일 광양시선거관리위원회를 시작으로 2월 10일까지 도내 22개 시·군 선관위별로 순차 진행된다.

전남도 선관위 전경. 연합뉴스

이번 설명회에서는 정당 관계자와 입후보예정자, 선거사무관계자를 대상으로 △예비후보자 등록서류 작성 및 유의사항 △예비후보자의 선거운동 방법 △정치자금 회계 처리 기준 등 주요 선거 사무 전반에 대해 안내할 예정이다.

예비후보자 등록은 선거 종류별로 순차적으로 시작된다. 시·도지사 및 교육감 선거는 2월 3일부터, 자치구·시의 장 및 지역구 시·도의회의원 선거는 2월 20일부터, 군수 및 지역구 군의회의원 선거는 3월 22일부터 신청할 수 있다. 등록은 후보자 등록기간인 5월 14~15일 전까지 가능하다.

전남선관위 관계자는 “입후보설명회는 선거법 위반을 예방하고 공정한 선거 문화를 정착시키기 위한 자리”라며 “입후보를 준비하는 예비후보자들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.