김윤덕 국토장관, 매입임대 실무진 격려…“현장 목소리 정책에 반영”

신진영
매입임대 소통 워크숍서 최대실적 기여 실무자 포상

김윤덕 국토교통부 장관이 매입임대 사업 실무자들을 격려하며 현장 의견을 정책과 제도 개선에 적극 반영하겠다고 밝혔다. 

 

김윤덕 국토교통부 장관이 23일 ‘주거사다리의 주역: 매입임대 소통 워크숍’에 참석해 말하고 있다. 국토교통부 제공

김 장관은 23일 오전 대전 ICC 컨벤션홀에서 열린 ‘주거사다리의 주역: 매입임대 소통 워크숍’에 참석해 매입임대 사업 추진 성과를 공유하고, 주택공급 완수를 위한 실무진의 책임 있는 역할을 당부했다.

 

이번 워크숍은 한국토지주택공사(LH)가 지난해 매입임대 역대 최대 실적인 5만1000호(신축매입 4만9000호, 기축매입 2000호)를 달성하는 등 도심 내 주택공급 확대에 기여한 성과를 공유하고, 현장 실무진의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

 

김 장관은 “주택시장의 안정은 현장의 속도와 책임감에서 나온다”며 “현장에서 차곡차곡 쌓아올린 노력으로 매입임대 5만1000호라는 역대 최대 실적이라는 결실을 맺게 된 것을 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

 

이날 행사에서는 지역본부별 매입 및 착공 실적 등에서 우수한 성과를 거둔 담당자들에 대한 포상도 진행됐다. 김 장관은 “국민의 눈높이를 수용하고 국민을 지향하는 것이 공공기관에 몸담은 여러분과 공직자인 저의 숙명”이라고 강조했다.

 

이어 ‘장관과의 소통’ 시간에서는 매입임대 사업 추진 과정에서 실무진이 겪은 애로사항을 직접 청취했다. 김 장관은 “정책 취지에 맞게 판단한 일에 대해서는 후과를 두려워하지 말고 오직 국민만을 바라보며 당당하게 업무에 임해달라”며 “현장의 목소리를 정부가 제도 개선으로 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

신진영 기자

