우상호 “李, ‘혁신당과 언젠가는 같이 갈 수밖에’ 언급한 바 있어…당·청 갈등은 없었다”

우상호 전 청와대 정무수석은 23일 더불어민주당 정청래 대표의 ‘조국혁신당 합당 제안’과 관련해 “원칙적으로는 ‘언제가 될지 모르지만 언젠가는 통합해서 같이 갈 수밖에 없지 않겠느냐’ 하는 정도의 (이재명 대통령) 말씀을 들은 적 있다”고 밝혔다. 우 전 수석은 “정 대표 체제와 이 대통령 체제의 청와대 사이에 균열이나 갈등은 없었다고 본다”고도 언급했다.

우상호 전 청와대 정무수석. 뉴시스

우 전 수석은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’ 인터뷰에서 ‘과거 합당이 논의됐을 때 대통령의 반응이 어땠느냐’는 질문에 “‘지금 바로 어떻게 추진해봐라’ 이렇게 얘기한 적은 없다”며 이같이 말했다.

우 전 수석은 합당 제안 관련해 정 대표와 청와대 정무라인 간 의견 공유 여부에 대해선 “(정 대표의) 발표가 완벽하게 조율된 것인지는 정보가 없어서 말씀드리기 어렵다”면서도 “어쨌든 우리 당 지지층이나 의원들이 알아둬야 할 것은 정 대표가 혼자서 갑자기 기습적으로 발표한 것이 아니다(는 것)”이라고 강조했다. 그는 “다만 이 날짜가 조율된 것이냐, 또 이게 어느 정도 조국혁신당 구성원들과 얼마나 공유된 것이냐 하는 건 제가 확인하기가 어렵다”고 덧붙였다.

우 전 수석은 양당의 합당 관련 논의 자체는 물밑에서 수개월간 진행돼왔다는 점도 언급했다. 그는 “(합당을) 하는 것을 전제로 논의해왔다기보다 ‘하는 것이 어떻겠느냐’에 대한 대화가 있었던 것으로 알고 있다”고 했다. 또 “당 대 당 통합의 얘기가 하루 이틀 만에 갑자기 툭 기습적으로 던져서 되겠느냐”며 “지금 크게 봐서는 (정 대표가) 통합을 제안했던 것이고, 이를 진지하게 논의해보겠다는 정도의 반응이 있는 것이지 ‘양당 간 통합이 합의돼 추진 중에 있다’ 이렇게 보기는 어렵다”고 설명했다.

우 전 수석은 이 대통령이 지난 19일 여당 지도부 만찬에서 정 대표에게 ‘혹시 반명(반이재명)입니까’라고 농담을 건넨 것에 대해선 “(이 대통령이) ‘반명, 친명(친이재명)이 어디 있습니까. 우리는 하나이지요’라는 말을 하려고 반명을 물어본 것”이라며 “뼈 있는 농담이 아니라 뼈 없는 농담이었다고 본다”고 했다.