시진핑, 룰라와 통화에서 “유엔 지위 수호해야”

시진핑 중국 국가주석이 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 전화통화를 하고 양국이 유엔의 핵심 지위를 공동으로 수호해야 한다고 강조했다.

23일 중국 관영 신화통신은 시 주석이 이날 룰라 대통령에게 “현재 국제 정세가 불안정하다”며 이 같이 말했다고 전했다. 보도에 따르면 시 주석은 “중국과 브라질은 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭)의 주요 구성원으로, 세계 평화와 안정을 유지하고 글로벌 거버넌스를 개혁·완성하는 건설적 힘”이라면서 “역사적으로 올바른 편에 확고히 서서 양국과 글로벌 사우스의 공동이익을 더 잘 수호해야 한다”고 말했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. EPA연합뉴스

시 주석은 “중국은 항상 라틴아메리카와 카리브해 국가들의 좋은 친구이자 좋은 파트너가 돼 중남미 운명공동체 건설을 추진하기를 원한다”고 덧붙였다.

룰라 대통령은 운명 공동체인 양국의 협력이 필요하다고 화답했다. 그는 “국제 정세가 우려되는 가운데 중국과 긴밀히 협력해 유엔의 권위를 유지하고, 브릭스(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 등 신흥 경제 5개국) 국가 간 협력을 강화해 지역·세계 평화와 안정을 유지하기를 원한다”고 말했다. 이어 “브라질과 중국은 다자주의를 수호하고 자유무역을 고수하는 중요한 힘”이라며 “중국 측과 함께 양자 및 중남미 관계의 더 큰 발전을 추진하고 싶다”고 덧붙였다.

양국 정상의 이날 통화는 최근 도널드 트럼프 미 대통령이 주도하는 새 국제기구 ‘평화위원회’에 대한 견제 차원으로 보인다. 지난 22일(현지시간) 트럼프 대통령이 참석한 가운데 세계경제포럼(다보스포럼)에서 공식 출범한 평화위원회는 사실상 세계 모든 국제 분쟁에 관여할 수 있는 유엔 대체 기구 성격을 띤다는 해석을 낳고 있다.

일각에서는 유엔의 안보·평화 유지 임무를 유명무실하게 만들고 유엔 중심의 다자주의 외교 질서를 무너뜨릴 수 있다는 우려도 나온다. 중국은 미국으로부터 평화위원회 초청을 받았다고 밝혔지만 참여 여부에 대해서는 언급하지 않고 있다.