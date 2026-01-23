李대통령 “코스피 5000 돌파로 국민연금 250조 늘어…고갈 걱정 안해도 돼”

이재명 대통령은 23일 코스피가 최근 5000포인트를 돌파한 것과 관련해 “국민연금 고갈 우려나 연금을 내고도 못 받을 것이라는 걱정은 안 해도 되는 상황이 됐다”고 강조했다.

이재명 대통령이 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 '울산의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 발언하며 미소를 짓고 있다. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

이 대통령은 이날 오후 울산에서 열린 타운홀미팅에서 “대한민국 기업들이 제대로 된 평가를 받으면 첫째로는 국민 모두의 재산이 늘어나는 것”이라며 “국민연금이 보유한 우리나라 기업 주식 가치가 약 250조원 정도 늘어났다”고 말했다. 이어 “여기 계신 분들 대부분은 이제 연금 고갈 걱정을 안 해도 될 상황”이라고도 덧붙여 좌중의 박수를 이끌어냈다.

이 대통령은 주가 상승에 대한 일각의 반응을 언급하며 “어제 주가지수가 5000포인를 돌파했다고 다들 기뻐하기도 하고 또 칭찬해 주기도 했다”고 말했다. 그는 “일부는 ‘나는 왜 떨어지기만 하냐’ ‘곱버스인지 인버스인지 왜 타서 완전히 나락으로 떨어지고 있냐’ (등 반응도 있었다)”며 “세상의 이치가 그런 것”이라고 했다.

이 대통령은 정치의 역할과 관련해선 ‘우리가 세금을 내고 주권을 위임하는 이유는 평화롭고 안전하며 공정한 세상을 만들자는 것도 있지만, 가장 중요한 것은 먹고사는 문제”라며 “국민의 더 나은 삶을 만들어 달라고 여러분이 세금을 내고 정치인을 뽑아 공무원들 월급을 주는 것 아니겠나”라고 했다.

한편 이날 행사에는 울산 지역 국회의원 등이 참석했다. 이 대통령은 참석한 공직자들을 향해 “시민들의 명을 받아 일하는 분들인 만큼 잘하면 상을 주고 못하면 책임을 물어야 울산시가 발전한다. 대통령도 예외가 아니다”라고 했다.