2025년 성장률 갉아먹은 건설업, 새해엔 반등할까

지난해 한국경제가 ‘1% 턱걸이’ 성장을 한 가운데, 건설경기의 부진이 경제의 발목을 잡고 있다. ‘반도체 쏠림’이 갈수록 심화하는 상황에서 실물경제에서 비중이 큰 건설경기의 부진이 장기화할 경우 올해 성장률에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

24일 한국은행에 따르면 지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 -0.3%로 집계됐다. 당초 한국은행이 예상했던 성장률(0.2%)보다 0.5%포인트 낮은 수치로, 2022년 4분기(-0.4%) 이후 3년 만의 최저치다.

서울의 한 건설 현장에서 작업자들이 자재를 옮기고 있다. 연합뉴스

연간 성장률은 1.0%로 당초 한은이 제시했던 성장률 전망치에 부합했지만, 전년 성장률(2.0%) 대비 절반 수준에 그쳤다. 코로나19 사태 때인 2020년(-0.7%) 이후 최저 수준이다.

특히 건설경기의 부진은 성장의 발목을 잡고 있다. 지난해 건설투자는 9.9% 역성장하며 외환위기 직후인 1998년(-13.2%) 이후 가장 큰폭으로 감소했다. 건설업의 성장률도 -9.6%를 기록했다. 이동원 한은 통계2국장은 “건설투자가 중립적이었다면 지난해 성장률은 2.4%가 됐을 것”이라고 했다. 재정경제부 관계자도 “건설 회복 속도가 지난해 성장을 갉아먹은 주요인이었다”고 짚었다.

시장이 체감하는 건설경기의 부진은 더 크다. 국가데이터처의 ‘2025년 12월 및 연간 고용동향’에 따르면 지난해 건설업 취업자는 12만5000명 감소한 것으로 집계됐다. 2013년 산업분류 개정 이후 가장 큰 폭의 감소세다.

지난해 30대 남성의 고용률은 87.6%로 0.4%포인트 감소했는데, 건설업과 제조업의 부진이 고용률 감소로 이어졌다는 분석이다. 지난해 건설업 취업자의 남성 비중은 87.5%로 집계됐다.

데이터처가 매달 발표하는 ‘산업활동동향’에서 건설업 생산을 반영하는 건설기성(불변)은 가장 최근 통계인 지난해 11월 6.6% 증가했다. 이런 흐름은 등락을 거듭하는 모습이다. 지난해 10월엔 건설기성이 20.9% 감소하며 1997년 통계 작성 이래 최대폭의 감소세를 나타냈고, 같은해 9월엔 11.4% 증가하기도 했다.

정부는 올해 건설경기가 지난해보다 나아질 것으로 전망하고 있다. 반도체 공장의 증설과 함께 사회간접자본(SOC) 예산이 늘어나며 플러스 성장을 기대하고 있다. 실제 1월 초 시멘트 출하량 등 속보지표도 양호한 수준으로 전해졌다.

주요 기관들은 올해 한국경제 성장률이 2.0% 안팎을 기록할 것으로 전망했다. 한국은행과 한국개발연구원(KDI)은 1.8%, 국제통화기금(IMF)은 1.9%, 경제개발협력기구(OECD)는 2.1% 성장을 내다봤다.