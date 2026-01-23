이재용 장남 이지호 해군 소위, 내달 첫 해외 연합훈련 파견

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 해군 소위가 다음 달 해외 연합훈련에 파견된다.

사진=연합뉴스

23일 재계와 군 소식통에 따르면 이 소위는 2월 태국 일대에서 열리는 동남아시아 최대 규모 다국적 연합훈련 ‘코브라골드 2026’에 파견될 예정이다.

코브라 골드는 미국 인도·태평양사령부와 태국 합동참모본부가 공동 주관하는 연합훈련이다.

지난 1982년 시작해 인도적 지원 및 평화유지 작전을 중심으로 시행하고 있다. 이 훈련에는 한국 해군·해병대 장병 300여명이 참가한다.

이 소위는 훈련 기간 중 한국 해군 지휘부와 미군 등 다국적 지휘부 사이에 의사소통을 지원할 전망이다. 또 연합 상륙작전에서는 다국적 연합군의 핵심 전력으로 참여, 해안으로 빠르게 상륙하는 훈련도 함께 할 예정이다.

한편, 이 소위는 최근 해군 5전단 내 정보작전참모실에 통역 장교로 배치됐다. 5전단은 해군작전사령부의 직할 핵심 전단으로 기뢰전·상륙전 수행을 전문으로 한다.

이 소위는 지난해 9월 해군 장교 후보생으로 해군사관학교에 입교해 같은 해 11월28일 정식 임관했다.

그는 2000년 미국에서 태어난 선천적 복수국적자다. 이 소위는 병역 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 군 생활 기간은 총 39개월이다.