이혜훈 “비망록 작성 안 해…제3자가 짐작·소문 버무린 것으로 보여”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 인사청문회에 출석해 2017년 비망록과 관련해 자신이 작성한 것이 아니라고 부인했다.
이 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 기획예산처 장관 후보자 인사청문회에 출석했다. 이 후보자는 임이자 재경위원장이 비망록 진위 여부를 확인해달라고 요구하자 “이건 제가 작성한 것이 아니다”라며 “한글파일로 이런 것을 만들지 않는다”고 답했다.
임 위원장은 “후보자는 한글 파일을 쓰지 않는다고 했는데, (문서의) 형태를 말하는 것인가, 내용적인 것도 안 썼다는 것인가”라고 재질의했다. 이 후보자는 “내용도 제가 동의하지 않은 부분도 있고, 사실이 아닌 부분이 많다”며 “사무실 직원들은 다 공유하고 있는 제 일정을 기반으로 제3자가 본인의 짐작과 여러 가지 소문을 버무린 것으로 보인다”고 말했다.
개혁신당 천하람 의원은 “비망록 관련해 이 후보자가 청문위원과 언론인을 고소하겠다고까지 운운했다”며 “철저한 진위 확인이 필요하다고 생각한다”고 말했다. 천 의원은 이 후보자가 비망록 진위에 대해 진실하게 답변하는지 판단할 필요가 있다며 비망록을 이 후보자와 청문위원들에게 직접 나눠주기도 했다. 천 의원은 “후보자와 관계 없는 문서라면 국민적 판단을 받아도 되는지 확인해달라”고도 지적했다.
이 후보자는 “지난 3주 동안 언론 보도로 이 비망록이 제가 작성한 것이고 진실인 것처럼 인식돼왔다”며 “제가 작성하지도 않은 것에 대해서 제가 그런 오해와 의혹을 받을 부분에 대해 저는 (공개를) 동의하기 어렵다”고 답했다. 그는 “이것을 다 공개할 때 제가 받을 피해에 대해 말씀드리고 싶다”고 말했다.