"로드리게스 베네수 임시 대통령, 마두로 체포 전 미와 사전 밀약"

니콜라스 마두로 대통령이 미군에 생포·압송된 뒤 권력을 장악한 델시 로드리게스 임시 대통령이 체포 작전 이전 이미 미국과 소통하며 협력을 약속했다는 외신 보도가 나왔다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령. 로이터연합뉴스

22일(현지시간) 영국 가디언이 사안을 잘 아는 고위급 소식통들을 인용한 보도에 따르면 당시 부통령이었던 로드리게스 임시 대통령은 “마두로가 제거되면 도널드 트럼프 미 행정부에 협력하겠다”고 사전에 약속한 것으로 알려졌다. 소식통들에 따르면 로드리게스 부통령과 그의 친오빠인 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 중재자들을 통해 미국과 카타르 당국자들에게 자신들은 마두로의 퇴진을 환영한다는 뜻을 전달했다.

로드리게스 당시 부통령과 미국 관리들 간 접촉은 지난해 가을에 시작됐으며 11월 말 트럼프와 마두로 대통령 간 전화 통화가 이뤄진 이후에도 지속됐다고 가디언은 전했다. 당시 통화에서 트럼프 대통령은 마두로 대통령에게 베네수엘라를 떠날 것을 요구했으나 마두로 대통령이 이를 거부했고, 결국 트럼프 대통령은 12월 로드리게스의 손을 잡았다. 당초 베네수엘라 정권 인사들과 협력하는 것에 회의적인 반응을 보였던 마코 루비오 미 국무장관도 로드리게스 임시 대통령의 협력 의사에 입장을 선회했다.

다만 로드리게스 남매가 쿠데타를 모의하거나 적극적으로 배신한 것은 아니라고 이들 소식통은 말했다.

트럼프 대통령은 이미 베네수엘라 군사 작전 이후 로드리게스 남매와 접촉이 있었다고 확인하는 듯한 발언을 수차례 한 바 있다. 트럼프 대통령은 공습 후 뉴욕포스트와 인터뷰에서 “우리는 그(로드리게스)와 여러 차례 대화를 나눴으며 그는 (상황을) 이해하고 있다”고 밝혔다.