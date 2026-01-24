“뮷즈 어디 있어요?”…국립박물관 굿즈 매출 413억 넘겨 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

국립박물관의 문화상품 ‘뮷즈(MU:DS)’의 연간 매출액이 역대 최고치를 기록했다.

국립박물관 문화상품 매출이 역대 최고치를 기록한 23일 서울 용산구 국립중앙박물관 상설전시관 기념품점에서 관람객들이 문화상품 ‘뮷즈(MU:DS)’를 살펴보고 있다. 국립박물관문화재단은 이날 2025년 뮷즈 연간 매출액이 413억 3700만원으로 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다.

국립박물관문화재단은 2025년 뮷즈의 연간 매출액이 약 413억3700만원으로 집계됐다고 밝혔다. 23일 국립중앙박물관 상설전시장에 마련된 기념품점은 뮷즈를 구경하기 위해 찾아온 관람객들의 발걸음이 끊이지 않았다.

뮷즈의 매출액은 작년 10월 처음으로 300억원대를 달성한 것으로 알려졌다. 그로부터 두 달 만인 12월 400억원대를 넘기며 연이어 신기록을 달성했다.

뮷즈에 대한 관심은 박물관으로도 이어져 국립중앙박물관 관람객 수 역시 지난해에 처음으로 650만명대를 넘겼다.

작년 뮷즈 매출은 오프라인 즉, 상품관 매출이 약 233억 9100만원으로 절반 이상(56.6%)을 차지했다. 온라인 매출은 약 121억8700만원으로 집계됐다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 “앞으로도 문화유산 활용의 새로운 가능성을 지속해서 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

국립박물관 문화상품 매출이 역대 최고치를 기록한 23일 서울 용산구 국립중앙박물관 상설전시관 기념품점 앞에 설치된 조형물에서 관람객들이 기념사진을 촬영하고 있다.

