내가 GD를 따라한다고?…이수혁 "악의적 비난, 조치 취할 것"

유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

모델 겸 배우 이수혁이 최근 자신이 20년지기 절친 지드래곤(G-DRAGON)의 행동을 따라한다는 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

이수혁은 지난 22일 방송인 홍진경의 개인 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'내 게시된 '청담동 휘어잡은 이수혁과 홍진경의 모델 포스'라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

홍진경은 강남의 한 샵 앞에 도착해 이수혁을 기다리고, 이내 도착한 이수혁에 "뭐했어? 너무예쁘다"고 그의 의상을 칭찬하며 인사를 건넸다. 이에 이수혁은 "누나도 아름다우십니다"라고 화답하며 두 사람은 쇼핑 장소로 이동했고 고가의 의상들을 구경한 뒤 식당으로 자리를 옮겼다.

유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

홍진경은 "너 작년에 중국에서 팬미팅 때 되게 고생했다는 기사 봤다. 온몸이 땀에 완전 절어있는"이라며 팬미팅 혹사 의혹과 관련한 질문을 건넸다.

그러자 이수혁은 "덥기도 더웠고 무대 위 조명이 뜨거워서 저만 그런 줄 알았는데 팬분들도 되게 고생하셨다고 하더라"면서도 "기사에는 막 12시간 이렇게 나왔는데, 12시간 동안 어떻게 하냐. 아니다"라고 해명했다.

이어 그는 "팬미팅은 나를 좋아해주시는 분들을 모으는거니까 내 입장에서는 욕심이 나는거다. 뭐라도 더 해야될 것 같고"라고 말했다.

또 홍진경은 "아니 근데 친구는 닮는다고 그러잖아. 어느 순간 너가 무대에서 걷거나 이런 제스처가 되게 GD랑 너무 똑같이 하는 그런 영상, 짤들이 되게 많이 돌았었다"고 GD 모방 의혹에 대해 언급했다.

유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

이수혁과 지드래곤(G-DRAGON). 유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'

이에 이수혁은 "팬미팅에서 사진을 엄청 많이 찍었어야 됐고 싸인도 자필, 포스터도 제가 만들었다. 그러다보면 중간에 (긴장풀고 있는 모습을 보이며) 그럴 수도 있다. 그리고 그 영상을 저도 본다. 전 제거 다 본다"고 답했다.

이어 그는 "원래는 신경 안 쓰는데 팬분들이 (해당 행동에 대해)그렇게 메일을 보내시는 걸 보고, 나를 아끼고 날 응원해주는 사람들이 슬퍼하는 건 내가 케어를 해야겠다. 그래서 분명이 조치가 취해질 것"이라고 덧붙이며 악의적인 영상에 단호하게 대응할 것을 예고했다.

이에 더해 그는 "어머니도 전화가 와서 '야 너 똑바로 걷고 껌 뱉고 눈 깜빡이지 말고'라고 하더라. 그래서 '엄마 내가 알아서 할 게'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 지드래곤과 이수혁은 1988년생 동갑내기이자 20년지기 절친으로 어린시절부터 지금까지 돈독한 친구관계를 이어오고 있다.