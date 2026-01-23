李, ‘코스피 5000 돌파’에 “韓기업 제대로 평가받으면 국민 모두의 재산 늘어나”

이재명 대통령은 23일 ‘코스피 5000 돌파’와 관련해 “대한민국 기업이 제대로 평가받으면, 그만큼 우리 국민 모두의 재산이 늘어나는 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 '울산의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 질문하기 위해 손을 든 참석자들을 바라보고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 “어제(22일) 주가지수가 5000포인트를 돌파했다고 다들 기뻐하기도 하고, 또 칭찬해주기도 하면서 한편으로는 ‘주가가 오른 것이 나하고 무슨 상관이냐’(는 사람도 있다)”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “국민연금이 우리나라 기업들 주식을 갖고 있는데, 그게 한 250조원 정도 늘어나서 국민연금이 ‘몇년도에 고갈된다’느니 ‘나는 연금을 냈는데 못 받고 죽을 것 같다’ 이런 것이 거의 다 없어져 버렸다”고 언급했다. 그러면서 “최소한 여기 있는 분 대부분은 연금 고갈 걱정을 안 해도 되지 않을까 하는 상황이 됐다”고 했다. 이에 행사장에선 박수가 이어졌다.

청와대는 이 대통령의 공약이었던 코스피 5000이 달성된 데 대해 별다른 입장을 내지 않은 채 주식시장 활성화 관련 정책을 꾸준히 이어나가겠다는 뜻을 내비치고 있다. 강유정 청와대 대변인은 전날 브리핑에서 관련 질문에 “코스피 5000 돌파에 관해 청와대는 특별한 입장은 없다”며 “그냥 담담한 입장”이라고 답했다. 청와대 관계자는 “담담히 뚜벅뚜벅 나아가겠다”고 말했다.