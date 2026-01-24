김경 시의회 제명 절차 앞두고…불거지는 의혹들 [이슈플러스]

최근 김경 서울시의원(무소속·강서1)을 둘러싸고 가족회사 수의계약 등 권력형 특혜 의혹이 점점 확산되고 있다. 당내 ‘공천 헌금’ 의혹에 이어 추가 논란까지 불거진 상태다. 서울시가 사실 관계 파악에 나선 가운데 파장은 더 커질 전망이다.

서울시와 각 자치구 등에 따르면 김 시의원이 2020년부터 2025년까지 도시계획관리위원회, 교육위원회, 문화체육관광위원회 등 시의회 상임위를 이동한 시기마다 해당 상임위 소관 서울시 및 시 산하단체의 사업을 가족회사들이 수의계약 등으로 수주했다는 의혹이 제기됐다. 수주 회사는 시행·시공·교육컨설팅 등 7곳으로 규모는 수백억 원대로 알려졌다.

무소속 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사받기 위해 18일 서울 마포구 광역수사단에 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

특히 남동생으로 추정되는 인물이 세운 시행사가 서울주택도시개발공사(SH)와 임대주택 공급 약정을 맺은 뒤 오피스텔을 지어 2022~2023년 SH에 총 282억원에 매각했다는 의혹도 제기됐다.

김 시의원 측은 “행정적 절차에 어떠한 하자도 없었다”며 “현재 서울시에서 감사가 진행되고 있으니 그 결과를 보면 될 것”이라는 입장을 내놨다.

오세훈 서울시장은 구체적인 내용 파악과 감사를 지시했다. 시 감사위원회는 그간 김 시의원을 둘러싼 각종 논란과 관련해 사실관계 검토에 착수했다.

감사위 관계자는 “개인정보인 가족관계를 직접 확인하기 어려워 일단 언론 보도 위주로 사실관계를 살피고 있다”며 “단순한 조사로 규명하기 쉬운 부분도 있지만, 그렇지 않은 부분이 있어 변수가 많다”고 말했다. 이어 “SH를 비롯한 관계기관과 자치구에서 자료를 제출받아 실태를 파악할 계획”이라며 “예상보다 시간이 더 걸릴 수도 있다”고 부연했다.

민주당 관계자는 “당초부터 김 시의원이 가진 재산 규모와 사업, 공전 과정 등을 두고 여러 말이 돌았다”며 “감사가 더 진행되면 새로운 의혹이 추가로 제기될 가능성도 있다”고 했다.

앞서 서울시의회는 김 시의원의 징계 수위를 정하는 윤리특별위원회를 27일 열기로 했다. 시의회에 따르면 국민의힘 소속 윤리특위 위원들은 김 시의원에게 제기된 의혹의 내용과 본인의 인정 여부 등을 고려해 ‘제명’을 의결해 본회의에 부의할 방침이다. 제명은 재적 의원 3분의 2 이상이 찬성이 필요하다. 시의회는 111석 가운데 국민의힘이 74석을 차지하고 있고, 윤리특위도 전체 15석 중 10석을 확보해 제명안 통과가 확실시된다.