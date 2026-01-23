경비실 돌진한 SUV…60대 운전자 “가속 페달 잘못 밟아”

경기 의정부시 호원동의 한 아파트에서 60대 남성이 몰던 SUV가 경비실 건물로 돌진하는 사고가 났다.

경기 의정부시에서 경비실과 충돌한 SUV. 연합뉴스

23일 경찰에 따르면 이날 오전 6시40분쯤 의정부시 호원동의 한 아파트에서 SUV가 경비실을 덮치면서 건물 안에 있던 70대 경비원이 얼굴에 열상을 입는 등 상처를 입고 병원으로 이송됐다.

운전자는 경찰에 “가속 페달을 잘못 밟았다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.